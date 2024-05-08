На мемориалах в районах Омской области зажжены Вечные огни

«В центре Горьковского, а также ещё в трёх районах нашей области Вечный огонь подключили к сетевому газопрово‌ду. Мы благодарны за эту замечательную инициативу президенту Владимиру Путину и компании “Газпром” — за её воплощение в жизнь. Теперь Вечный огонь здесь будет гореть всегда, напоминая о тех, кто погиб, защищая Родину, во имя будущих поколений», — сказал губернатор Виталий Хоценко.