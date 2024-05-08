На мемориалах в районах Омской области зажжены Вечные огни

6 мая в 11 российских регионах, в том числе Омском, одновременно подключили к сетевому газопроводу 22 Вечных огня.
В режиме постоянного горения Вечные огни теперь будут гореть в Горьковском, Павлоградском, Оконешниковском и Шербакульском районах.
Во имя павших героев.
Это стало возможным благодаря реализации поручения президента Владимира Путина компании «Газпром» совместно с партией «Единая Россия» и правительством Омской области. В апреле к мемориалам подвели сетевой газ, заменили газовое оборудование, установили новые постаменты и звёзды.
Старт зажжению символа памяти народа о павших героях на мемориалах муниципалитетов Омского региона дал губернатор Виталий Хоценко в посёлке Горьковском. Вечный огонь был зажжён от частицы пламени, доставленной из омского парка Победы.
Около 10 тысяч жителей этого района ушли на фронт в годы Великой Отечественной войны. Не вернулся с полей сражений каждый третий. Среди горьковчан, участвовавших в боевых сражениях, есть те, кто удостоились звания Героя Советского Союза, один стал полным кавалером ордена Славы.
Огней станет больше.
«В центре Горьковского, а также ещё в трёх районах нашей области Вечный огонь подключили к сетевому газопроводу. Мы благодарны за эту замечательную инициативу президенту Владимиру Путину и компании “Газпром” — за её воплощение в жизнь. Теперь Вечный огонь здесь будет гореть всегда, напоминая о тех, кто погиб, защищая Родину, во имя будущих поколений», — сказал губернатор Виталий Хоценко.
Работа по газификации памятных мест продолжится. По поручению Виталия Хоценко к 80-летнему юбилею Великой Победы Вечные огни зажгутся и на других мемориалах Омской области.
В соответствии с подписанным 1 мая 2022 года президентом России Владимиром Путиным федеральным законом газ на мемориалы с Вечными огнями и Огнями памяти в России поставляется бесплатно.
Поздравление для Победителей.
В преддверии 9 Мая ветераны Великой Отечественной войны получили денежные выплаты.
По решению губернатора Виталия Хоценко участники Великой Отечественной войны, проживающие в Омской области, получили по 250 тыс. руб. к празднику Великой Победы. Деньги выделены из регионального бюджета. Также к.
9 Мая все омские ветераны, дети войны и труженики тыла получили именные поздравления. А участники и инвалиды Великой Отечественной войны ещё и именные подарки.