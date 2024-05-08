«Слезы наворачиваются»: в Красноярске прошел фестиваль «Летопись Победы»

В этом году фестиваль традиционно проходил по трем направлениям: военно-патриотическое, театрально-драматическое и исследовательско-историческое. Накануне в Гранд-холле «Сибирь» состоялась заключительная часть фестиваля. В числе приглашенных гостей — ветераны труда, участники СВО, педагоги и родители. На сцене ребята демонстрировали театральные постановки на тему Великой Отечественной войны. Многие были не по-детски драматичны и трогательны.
«Я сегодня плакала, сидя в зале. Особенность фестиваля в том, что это не просто театральная постановка, это возможность прикоснуться к истории, к событиям Великой Отечественной войны. Все ребята проделали очень большую работу — изучали архивы, готовили номера, костюмы, проводили репетиции. Направленность абсолютно разная, но все участники включаются в тему Победы. В этом году особая тема — “Культурный фронт”, ребята вспоминают наших писателей, художников, поэтов-фронтовиков, людей, которые нам рассказывали, что такое война», — поделилась заместитель главы города, руководитель департамента социального развития Евгения Юрьева.
«Мы готовились несколько недель, репетировали. Наше выступление будет в самом конце. Я участвую в хоре, и мы будем исполнять две песни в конце постановки и потом в эпилоге. Конечно, есть волнение, хочется занять какое-то место. Из того, что я видел, мне пока больше всего запомнился номер о подвиге Александра Матросова, впечатлило. День Победы — один из моих любимых праздников, я считаю его очень важным», — поделился ученик школы № 94 в Ленинском районе.
«Конечно, когда смотрела выступления, сердце трепетало и слезы наворачивались. Хотя, казалось бы, мы знаем нашу историю. Но когда молодые ребята вспоминают и исследуют историю родного края и действительно искренне проживают те события, это очень ценно», — поделилась руководитель управления образования города Марина Аксенова.
Как рассказали организаторы, в будущем году фестиваль «Летопись Победы» станет еще масштабнее и пройдет на площадках острова Татышева, чтобы все горожане смогли приобщиться к мероприятиям в честь Дня Победы.