«Слезы наворачиваются»: в Красноярске прошел фестиваль «Летопись Победы»

«Мы готовились несколько недель, репетировали. Наше выступление будет в самом конце. Я участвую в хоре, и мы будем исполнять две песни в конце постановки и потом в эпилоге. Конечно, есть волнение, хочется занять какое-то место. Из того, что я видел, мне пока больше всего запомнился номер о подвиге Александра Матросова, впечатлило. День Победы — один из моих любимых праздников, я считаю его очень важным», — поделился ученик школы № 94 в Ленинском районе.