9 мая в омском «Трамвае Победы» будет бесплатный проезд

Такое решение градоначальник принял после того, как увидел интерес омичей. Мэр поделился на своей странице счастливых пассажиров, которые спели вместе с омскими артистами. Также Шелест опубликовал график маршрута «Трамвая Победы». Отправление от остановки «Ул. Котельникова» будет в 09.51, 12.59, 15.14, а отправление от остановки «Поселок Амурский» в 10.58 и в 14.06. Напомним, что 6 по 9 мая трамвай поедет по маршруту № 4 в музыкальном сопровождении.