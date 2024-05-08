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9 мая в омском «Трамвае Победы» будет бесплатный проезд

Об этом сообщил мэр Омска Сергей Шелест.

Источник: Соцсети

В своём Telegram-канале мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что 9 мая в «Трамвае Победы» проезд будет бесплатным.

Такое решение градоначальник принял после того, как увидел интерес омичей. Мэр поделился на своей странице счастливых пассажиров, которые спели вместе с омскими артистами. Также Шелест опубликовал график маршрута «Трамвая Победы». Отправление от остановки «Ул. Котельникова» будет в 09.51, 12.59, 15.14, а отправление от остановки «Поселок Амурский» в 10.58 и в 14.06. Напомним, что 6 по 9 мая трамвай поедет по маршруту № 4 в музыкальном сопровождении.