Отопление начали возвращать в соцучреждения Дзержинска

Тепло вернули в детские сады, школы, больницы. Всего за это время было подключено 60 учреждений. Работами занимается МУП «Прометей».
Иван Носков отметил, что в следующем году отключать отопление будут позднее. С его слов, в Дзержинске уже четыре года подряд идут масштабные ремонты теплосетей и котельных, поэтому объемы работ и время на них можно уже снизить.
«В этом году часть котельных и оборудования ресурсоснабжающих организаций уже встали на ремонт. Нам важно, чтобы он завершился вовремя. Это позволяет минимизировать число аварий на тепловых сетях», — пояснил Иван Носков.
Напомним, что по федеральному нормативу завершать отопительный сезон можно при установлении среднесуточной температуры воздуха выше 8 градусов. Конец апреля выдался теплым, поэтому нижегородцы жаловались на духоту и просили власти поскорее отключить отопление. Так и сделали — отопительный сезон в Нижнем Новгороде завершился 25 апреля.
Однако в начале мая погода испортилась — теперь многие мерзнут в своих квартирах. Тогда было принято решение вернуть тепло в соцучреждения и некоторые жилые дома Нижнего Новгорода. Часть котельных уже ушла в ремонт, поэтому включить отопление везде нет возможности. Всего к отоплению вновь подключили 149 социальных объектов.