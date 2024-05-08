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В Губахинском округе поочередно простятся с погибшими в СВО земляками

В Пермском крае траурные церемонии на родине героев пройдут 8 и 11 мая.

Источник: Комсомольская правда

Губахинский муниципальный округ накануне Дня Победы скорбит. Из военного комиссариата пришло трагическое извещение о гибели земляков — Усанина Евгения Николаевича и Богомолова Андрея Олеговича. Прощание с погибшими на передовой СВО бойцами пройдет 8 и 11 мая.

Траурная церемония прощания с Евгением Усаниным состоится в среду, 8 мая, во Дворце культуры Гремячинска на ул. Ленина, 193.

С Андреем Богомоловым земляки простятся в субботу, 11 мая, с 10:00 до 11:30 во Дворце культуры «Энергетик» на пр. Ленина, 28 в Губахе.

Администрация Губахинского округа выражает соболезнования семьям погибших земляков.

«Это горе, и никакими словами его не поправить. Мы скорбим вместе с вами. Вечная память!», — говорится в опубликованном некрологе.

В Комитете семей воинов Отечества Пермского края создали чат в мессенджере Telegram для семей погибших в СВО участников боевых действий. Чат работает для обмена информацией, общения, приглашения на мероприятия и помощи.