В Губахинском округе поочередно простятся с погибшими в СВО земляками

Губахинский муниципальный округ накануне Дня Победы скорбит. Из военного комиссариата пришло трагическое извещение о гибели земляков — Усанина Евгения Николаевича и Богомолова Андрея Олеговича. Прощание с погибшими на передовой СВО бойцами пройдет 8 и 11 мая.
Траурная церемония прощания с Евгением Усаниным состоится в среду, 8 мая, во Дворце культуры Гремячинска на ул. Ленина, 193.
С Андреем Богомоловым земляки простятся в субботу, 11 мая, с 10:00 до 11:30 во Дворце культуры «Энергетик» на пр. Ленина, 28 в Губахе.
«Это горе, и никакими словами его не поправить. Мы скорбим вместе с вами. Вечная память!», — говорится в опубликованном некрологе.
В Комитете семей воинов Отечества Пермского края создали чат в мессенджере Telegram для семей погибших в СВО участников боевых действий. Чат работает для обмена информацией, общения, приглашения на мероприятия и помощи.