Красноярцы стали чаще покупать вещи эпохи СССР

Аналитики «Авито» изучили продажи советских предметов на онлайн-платформе. Выяснилось, что в апреле 2024 года жители Красноярска стали чаще покупать мебель, предметы гардероба, пластинки и даже трамвайные билетики того времени.
Так, продажа мебели, предметов интерьера и коллекционных вещей из СССР выросла на 12%. Снова входят в моду пленочные фотоаппараты, грампластинки и советская посуда. Их покупают не только в качестве антуражного декора, но для повседневного использования.
Среди посуды на 23% выросли продажи столовых приборов. На 25% увеличились продажи блюд и салатников, а рюмки и стопки показали рост в 20%. Тренд сформировался и на советскую мебель, например, коллекционеры устраивают настоящую охоту за венскими стульями. На 49% чаще стали покупать шкафы и буфеты, на 22% выросли продажи кресел.
— У жителей Красноярска высоким спросом пользуются журналы, газеты и брошюры из СССР, они продавались чаще на 60%. Продажи советских билетов на трамвай, в театр или в кино выросли на 40%, — рассказали аналитики площадки.
Также горожане активно покупают винтажную мужскую и женскую одежду. Это может быть связано с мировым трендом на подобные вещи, а также популярностью фильмов и сериалов про советскую эпоху, в частности «Слово пацана. Кровь на асфальте».