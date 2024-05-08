Атлет из Петербурга Денис Вовк в одиночку сдвинул 650-тонный «Сапсан»

Напомним, Денис — один из сильнейших людей России в дисциплине «Силовой экстрим» в категории до 90 кг и обладатель двух занесённых в Книгу рекордов Гиннеса мировых рекордов. Он уже не раз удивлял петербуржцев, перетаскивая «Рускеальский экспресс» весом в 120 тонн, 43-тонный самолёт Airbus A-319 и корабль Балтийского флота, вес которого — около трёх тысяч тонн.