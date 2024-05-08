Атлет из Петербурга Денис Вовк в одиночку сдвинул 650-тонный «Сапсан»

Петербургский спортсмен-экстремал Денис Вовк снова поразил соотечественников. На этот раз ему удалось в одиночку сдвинуть высокоскоростной поезд «Сапсан». Машина весит 650 тонн.
Действо развернулось в депо «Металлострой» Октябрьской железной дороги. Как сообщили в пресс-службе ОЖД, ранее в мировой практике никто ничего подобного не делал. В официальном канале железнодорожники опубликовали видео, как спортмен при помощи специальной лестницы и троса сдвинул поезд на 1,48 метров за 37 секунд.
Денис Вовк совершил две попытки, передвинув машину с первого раза примерно на полметра, со второй — на 1 метр 48 сантиметров. Буксировку снимали с нескольких камер, при этом присутствовали эксперты по силовому экстриму. По словам организаторов, полученный материал направят в Книгу рекордов Гиннесса для фиксации достижения.
К слову, в День ВМФ Денис Вовк планирует установить новый рекорд. В беседе с журналистами он обмолвился, что попробует сдвинуть подводную лодку.
Напомним, Денис — один из сильнейших людей России в дисциплине «Силовой экстрим» в категории до 90 кг и обладатель двух занесённых в Книгу рекордов Гиннеса мировых рекордов. Он уже не раз удивлял петербуржцев, перетаскивая «Рускеальский экспресс» весом в 120 тонн, 43-тонный самолёт Airbus A-319 и корабль Балтийского флота, вес которого — около трёх тысяч тонн.