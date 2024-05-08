Куда пойти 8−12 мая: гастроли Большого театра, День Победы, праздник книг и корюшки

79-ют годовщину Победы в Великой Отечественной войне Петербург отмечает парадом и тематическими концертами. Смотр войск Санкт-Петербургского территориального гарнизона начнётся в 10 утра. В параде задействуют 78 единиц военной техники, в том числе семь исторических образцов. Также по улицам проедут ретроавтомобили. Машины останутся у Эрмитажа на целый день, чтобы у горожан была возможность рассмотреть их поближе. В День победы на Невском проспекте от площади Восстания до Дворцовой площади через громкоговорители будут звучать песни и мелодии военных лет. Факелы на Ростральных колоннах зажгут дважды: с 9 до 12 часов дня и с 19 до 23 часов вечера. Концерт на Дворцовой площади запланирован на 15.00. Перед горожанами выступят группы «Джанго» и «Декабрь», Василий Герелло, Сергей Безруков и другие артисты. День Победы должен завершиться традиционным салютом. Залпы прозвучат в 22.00 у Петропавловской крепости.