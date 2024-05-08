Куда пойти 8−12 мая: гастроли Большого театра, День Победы, праздник книг и корюшки

Актуальное.
«Спартак» и «Драгоценности» — от Большого театра.
До 12 мая.
В Мариинском театре впервые за двадцать лет в формате гастролей выступают артисты балета Большого театра. В разгар праздников — 8 и 9 мая — на сцене Мариинского 2 будет представлен «Спартак» (12+) Арама Хачатуряна. Одна из вещей, прославивших постановщика Юрия Григоровича. В «Спартаке» он выступил и как хореограф, и как автор либретто спектакля, сместив акцент с историзма на главных мужских героев. Новые танцевальные партии стали образцом стремительной, мощной трансформации персонажей. Развитие сюжета причудливо переплелось с пронзающими его монологами героев, в пластике которых глубоко и подробно раскрылись их мысли и чувства. 10, 11 и 12 мая в афише второй балет от московских танцовщиков — «Драгоценности» (6+) в постановке Джорджа Баланчина. Произведение состоит из трёх одноактных композиций — «Изумруды», «Рубины» и «Бриллианты», каждая из которых строит свой собственный рисунок повествования.
На празднике корюшки накормят ухой и покажут «Зарыбление».
10 и 11 мая, 0+
Праздник корюшки в Петропавловской крепости — городской и общенародный. На Заячий остров во вторые майские стоит заглянуть как минимум ради дегустации главного блюда фестиваля — Адмиралтейской ухи из пяти видов рыбы. Помимо этого, конечно же, на площадке будут жарить корюшку. Кроме уже традиционного «шоу барабанщиц» частью культурной программы станет акция «Зарыбление». Организаторы торжественно выпустят в Неву мальков рыб ценных пород. Точное время всех активностей стоит смотреть в социальных сетях.
Интрига и адреналин: пилоты покорят трассу главного дрифт-соревнования.
11 и 12 мая, 0+
Первый этап Кубка Петербурга по дрифту пройдет в выходные на автодроме «Игора Драйв». Два дня зрелищных гонок, скорости и адреналина проверят на прочность автомобили и пилотов. Выполняя судейское задание, копируя траекторию друг друга, спортсмены на высокой скорости виртуозно обходят бетонные ограждения, а иногда влетают в них, не жалея бамперов и фар. Частью Igora Drive Drift Challenge станет парад пилотов, на который стоит пойти, чтобы детально рассмотреть автомобили, сделать эффектные фотографии и взять автографы у гонщиков. Не менее интересная часть программы — автовыставка уникальных экспонатов от советской и зарубежной стоковой классики до эксклюзивных тюнинг-проектов.
В День победы
Парад, песни и салют — Петербург встречает День Победы.
9 мая, 0+
79-ют годовщину Победы в Великой Отечественной войне Петербург отмечает парадом и тематическими концертами. Смотр войск Санкт-Петербургского территориального гарнизона начнётся в 10 утра. В параде задействуют 78 единиц военной техники, в том числе семь исторических образцов. Также по улицам проедут ретроавтомобили. Машины останутся у Эрмитажа на целый день, чтобы у горожан была возможность рассмотреть их поближе. В День победы на Невском проспекте от площади Восстания до Дворцовой площади через громкоговорители будут звучать песни и мелодии военных лет. Факелы на Ростральных колоннах зажгут дважды: с 9 до 12 часов дня и с 19 до 23 часов вечера. Концерт на Дворцовой площади запланирован на 15.00. Перед горожанами выступят группы «Джанго» и «Декабрь», Василий Герелло, Сергей Безруков и другие артисты. День Победы должен завершиться традиционным салютом. Залпы прозвучат в 22.00 у Петропавловской крепости.
Праздничный бал — во дворе Капеллы.
9 мая, с 12.00, 0+
В полдень в четверг парадный двор Академической капеллы словно переместится назад по временной шкале и превратится в танцевальную площадку «Весна 45 года». Под открытым небом юноши и девушки в нарядах эпохи 1940-х годов будут вальсировать под руководством профессионального балетмейстера. В начале каждого танца хореограф покажет основные движения и задаст ритм, чтобы к танцующим присоединились все желающие.
Музыка светская и военная — на аллеях Михайловского сада.
9 мая, 0+
Военный духовой оркестр войск национальной гвардии, ансамбль песни и танца «Белые ночи» Дома офицеров Западного военного округа, а вместе с ними и солистка Мариинского театра Карина Чепурова выступают на концерте «Семнадцать мгновений весны». Музыкальная программа превратит Михайловский сад в одну из главных праздничных площадок дня.
Мариинский представит «А зори здесь тихие».
9 мая, 19.00, 12+
В Концертном зале Мариинского театра дают оперу Кирилла Молчанова «А зори здесь тихие». Опираясь на одноимённую повесть Бориса Васильева, спектакль объединяет в себе и «бытовую» песню, и эстраду, и музыку барокко. Композитор «портретирует» героинь оперы, отталкиваясь от их характеров и пользуется близким им музыкальным «словарем». К примеру, Лиза Бричкина, крестьянская девушка, оказывается обрисована протяжной песней и частушкой, а Соня Гурвич, влюбленная в поэзию Блока, — интонациями русского романса и мелодией Генделя. В партии Федота Васкова выступит Андрей Серов. С ним на сцене — Надежда Сердюк, Ирина Шишкова, Мария Баянкина, Маргарита Иванова. Опера прозвучит в концертном исполнении.
«Похищенные сокровища Европы» отыщут в «Авроре».
9 мая, 17.30, 16+
В День Победы в «Авроре» пройдет специальный показ документального фильма «Похищенные сокровища Европы» итальянского режиссера Клаудио Поли. Речь пойдет о шедеврах, которые нацисты заклеймили «дегенеративными» и противопоставили искусству «классическому». В числе попавших в немилость оказались Пикассо, Матисс, Шагал, Лисицкий, а количество разграбленных произведений искусства измерялось миллионами экземпляров. Историки, галеристы и составители каталогов теперь на камеру расскажут о нелёгкой судьбе работ и их спасении.
В музеях
Исследователь познакомят с «Кукрыниксами»-карикатуристами.
С 8 мая до 4 сентября, 12+
В Музее политической истории к 100-летию художественного объединения Кукрыниксы открывается выставка «Великие и неделимые». Проект не зря показывают ко Дню Победы — семьдесят девять лет назад художников Михаила Куприянова, Порфирия Крылова и Николая Соколова, которые остались в истории как «Кукрыниксы», направили в Германию, где сначала в Берлине, а затем в Нюрнберге они делали знаковые для эпохи зарисовки. На экспозиции посетители познакомятся с ранней историей группы карикатуристов, покажут альбом с их первой персональной выставки и расскажут про выразительных кукол марионеток, которые больше шести сотен раз сыграли в спектакле «Юный фриц» на фронте.
Трёхчастная выставка Гавриила Лубнина объединит Петербург.
С 7 мая, 6+
В саду Фонтанного дома — фестиваль искусств «Взлет Посадка Жизнь Загадка», посвящённый наследию Гавриила Лубнина — андеграундного художника и музыканта. С 10 мая к проекту присоединится галерея «Борей», немного позже — площадка KGallery. Выбор точек не случаен — именно тут Лубнин рос, развивал свою графическую манеру, учился подбирать к быстрым зарисовкам на крафтовой бумаге абсурдные юмористические двустишия и выставлялся впервые. Организаторам удалось собрать около тысячи графических и живописных работ художника, а также более 50 не издававшихся ранее песен. На фестивале они звучат в связке с пространством — в формате звуковых инсталляций. Лубнина не стало в 2023 году.
Театральное
«Блокадный дневник Александринки» перенесёт в прошлое.
8 мая. 19.30, 12+
В годы блокады Ленинграда Александринский театр стал домом для более чем 200 человек. Среди них были и сотрудники театра, по разным причинам не уехавшие в эвакуацию. Об их судьбах и о трансформации театра в пристанище и, одновременно — укрытие, через воспоминания и документы рассказывает моноспектакль Семёна Сытника «Блокадный дневник Александринки». В четверг постановку покажут в Актёрском фойе на основной сцене. В годы блокады Александринским театром руководил артист Николай Владимирович Левицкий. Создатели спектакля дали ему голос, составив особенный «блокадный дневник» из документов, писем, воспоминаний, который вполне мог бы быть настоящим.
Малый театр кукол подарит студентам Достоевского.
11 мая, 19.00, 6+
Малый театр кукол бесплатно покажет студентам колледжей свою версию «Преступления и наказания». Герои соберутся на поминках старухи-процентщицы, чтобы «вместе со зрителями вспоминать, что же все-таки произошло, кто кого убил и по какой причине». Чтобы получить бесплатный билет, нужно зарегистрироваться.
Послушать музыку
Бесплатный концерт — в Главном штабе.
10 мая, 14.00, 12+
В Атриуме Главного штаба Государственного Эрмитажа в пятницу пройдёт общедоступный концерт «Во славу русского Воина». Петербургский молодёжный симфонический оркестр имени М. П. Мусоргского исполнит сочинения Петра Чайковского: «Славянский марш», ариозо Воина из кантаты «Москва» и торжественную увертюру «1812 год». Вход — по билетам в Главный штаб.
Песни времён войны — с оркестром.
10 мая, 20.00, 6+
В Большом зале Филармонии на следующий день после Дня Победы прозвучит программа «Песни военных лет». Солистами выступят меццо-сопрано Цветана Омельчук и тенор Александр Трофимов. Играет Государственный академический русский оркестр им. В. В. Андреева под руководством Дмитрия Хохлова.
«Три дня дождя» презентуют новый лейбл.
11 мая, 18.00, 16+
Презентация нового лейбла ждёт поклонников группы «Три дня дождя». Музыканты выступают в клубе «А2». В прошлом году после сорванного концерта коллектив на время приостанавливал деятельность. Проблемы со здоровьем были у вокалиста Глеба Викторова.
Открыть культуру фестивалей
«Гаражка» от МИФа покажет литературное разнообразие.
10 — 12 мая, 0+
«Севкабель Порт» принимает на своей территории книжную ярмарку «Гаражка издательства МИФ». На ней на продажу выставят книги самых разных категорий, а писатели и редакторы расскажут, где берут сюжеты, чем вдохновляются и как устроена книгоиздательская сфера. 10 мая в 16.00 на площадке пройдёт паблик-ток о книжной иллюстрации, на следующий день авторы МИФа порассуждают о том, «как писать о том, что ты любишь (и любить то, что пишешь)». В воскресенье в центре внимания окажутся эмоции, которые могут стать отличным «ресурсом для достижения целей», а также вопросы «псевдонаучной этимологии».
Писатели встретятся с читателями на «Веранде».
12 мая, 6+
Писателей, сценаристов и киноведов при помощи «книжной темы» объединяет и фестиваль «Веранда “Альпины”». Московское издательство организует свой лекторий и книжные ряды в ДК имени Кирова на Васильевском острове. Часть лекция посвящена детям и подросткам. Например, в 14:00 прошлогодний лауреат премии для молодых авторов «Лицей» Дарья Месропова порассуждает о том, как ребята соперничают в спорте, творчестве и жизни и чем им можно помочь. К вечеру оптика сменится: в 18.00 в программе — выступление главного редактора оригинальных проектов Букмейта Ксении Грициенко и филолога Анны Хрусталевой «Обостренное чувство слова: Женщины, изменившие литературу».
«Брусницын» удивит волной крафта.
10 и 11 мая, 18+
В новый уик-энд «Брусницын» превратится в мекку любителей крафта, и речь не только о нестандартных напитках. Кроме раздела Craft Drinks, в культурном квартале появятся зоны Craft Food, Craft Fun, Craft Market и Craft Music. Гостями St.Petersburg Craft Event стали зажигательные Acid Hasid, которые сыграют цыганскую, еврейскую и балканскую музыку, и петрозаводские мастера постсоветской психоделии «Громыка».
Узнать новое
Разговор об «амазонках авангарда» и моде — в Новой Голландии.
8 мая, 16+
Первый цикл лектория Эрмитажа на Новой Голландии посвящен влиянию авангардного течения на советскую моду. На встрече на майских праздниках заведующая сектором новых поступлений Эрмитажа Марина Блюмин познакомит с фигурами «амазонок авангарда» — Варварой Степановой и Любовью Поповой. Именно они создали моду на орнаменты в лучшем духе ранней советской эпохи — с четкими линиями, динамичным рисунком, ясной ритмической структурой. Чтобы попасть на лекцию «Трансформации конструктивизма в текстиле и одежде» нужно будет заплатить за вход в пространство «Сообщество».
Неразгаданная блокада — на прогулке в Манеже.
До 10 мая, 12+
В памятные даты гид Дома культуры Льва Лурье, журналист и исследователь Наталья Шкуренок проведёт экскурсию по большой выставке «Город-герой Ленинград» в выставочном зале «Манеж». Больше 600 исторических предметов для проекта предоставили полсотни музеев и частные коллекционеры: выставка рассказывает о том, как работали в осажденном городе учреждения культуры и образования, спортивные объекты и предприятия. Экспозиция одновременно и панорама жизни Ленинграда тех лет, и переосмысление его прошлого. На экскурсии Наталья Шкуренок собирается опираться не только на воспоминания ленинградцев, но также на цифры из сводок и другие официальные данные. Всё затем, чтобы показать, что «настоящее исследование блокады» только начинается. Экскурсия стартует в разное время в зависимости от дат. Подробности лучше узнавать на сайте ДК Лурье.
Ловля маньяков и кино — в библиотеке «Семеновская».
11 мая, 16.30, 16+
В формате лекции «Как ловят маньяков в кино: от персонажа к мифу о жанре в современном кинематографе» в библиотеке «Семеновская» поговорят о главных детективных и тру-крайм фильмах последних лет.. В центре внимания окажутся главные преступники и запутанные расследования.
Искусство бёрдвотчинга научит знаток.
11 мая, 10.00, 6+
Знаток пернатых, экскурсовод проекта «Орнитологические экскурсии в Санкт-Петербурге» Юрий Михайлов заразит энтузиазмом и научит искусству бёрдвотчинга, то есть наблюдения за птицами. На встрече «Ранние пташки», организованной библиотекой им. Маяковского, Михайлов покажет, на что обращать внимание, чтобы увидеть тайную жизнь пернатых, и познакомит с обитателями парка на пересечении шоссе Революции и улицы Маршала Тухачевского.
В прокате
Кино о войне — на «Лендоке» бесплатно.
8 мая.
Киностудия «Лендок» устраивает марафон бесплатных показов советской военной классики. В 13.00 на экране — «Летят журавли» (12+) 1957 года с Татьяной Самойловой и Алексеем Баталовым. Картина Михаила Калатозова получила «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, а в народе быстро стала одной из любимых. В 15.00 в кинозале пройдёт показ документальной ленты 2013 года «Белый путь» (18+). Режиссёр Светлана Черникова сняла исследование о врачах и учёных блокадного Ленинграда. Программу дня завершит фильм Кима Дружинина «Блокадная сцена» (18+): взгляд на артистов «блокадной труппы» Мариинского театра, тогда — Театра имени Кирова, которые продолжали выходить к публике даже в самые страшные месяцы.
«Семь черных бумаг» — драма о войне от Клима Шепенко.
9 мая, 12+
В прокат выходит картина Анатолия Колиева «Семь черных бумаг», художественным руководителем которой стал Клим Шипенко. Сюжет разворачивается в 1942 году в высокогорном селе в Северной Осетии: когда в деревню начинают приходить похоронки, два брата решают «отсрочить горе» и не лишать людей надежды, а спрятать страшные документы до конца войны. Картина снималась в восьми разных селах; а главной локацией стало поселение Камунта.
Крис Пайн раскроет заговор в «Чистильщике бассейнов».
9 мая, 16+
На экранах — детективная комедия «Чистильщик бассейнов» с Крисом Пайном в главной роли. Его герой — уборщик, которому кажется, что он узнал о чудовищном заговоре. Мужчина собирается провести собственное расследование и вывести всех на чистую воду. Пайн тут выступил не только в привычной актёрской роли, но стал режиссёром и сценаристом. За основу сюжета он взял классический нуар 1972 года «Китайский квартал», но переработал его в комедийном ключе, сделав что-то в духе «Большого Лебовски».
Пять Дали погрузят в сюрреалистическое безумие.
9 мая, 16+
В кинотеатрах — премьера экстравагантной комедии «Даааааали!», снятой Квентином Дюпье. По сюжету, начинающая журналистка (Анаис Демустье) пытается взять интервью у знаменитого художника-сюрреалиста Сальвадора Дали. И Дали принимает ее предложение, но интервью все никак не может состояться по все более и более невообразимым причинам. Чтобы показать неоднозначность гения сюрреализма, в картине его сыграли сразу несколько актеров: Эдуард Баэр, Джонатан Коэн, Пио Мармай, Жиль Леллуш и Дидье Фламан.
Кевин Спейси снова в кино.
9 мая, 18+
В кино стартует комедийный триллер Майкла Заико Холла «Шпион на всю голову» с Кевином Спейси в одной из ролей. Для актёра сегодня это одно из немногих появлений на экране: с 2017 года, после обвинений в сексуальных домогательствах, проекты с ним были приостановлены или закрыты. В итоге суд оправдал Спейси, хотя осадочек остался и разбирательства продолжаются до сих пор. В картине герой Спейси — шпион, который решает взяться за, казалось бы, несложную работу, а становится участником кровавой и очень запутанной цепочки событий.
«Марс Экспресс» познакомит с невиданным.
8 мая, 12+
На экраны выходит французский мультфильм «Марс Экспресс» — киберпанк в марсианских реалиях. Дело происходит в 2200 году на Красной планете: частный детектив Алин Руби и её помощник андроид Карлос Ривера, получили задание от богатого клиента найти девушку-хакера, которая научилась освобождать роботов из подчинения человеку.
Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру».