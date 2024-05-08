Уфимцам напомнили о перекрытиях улиц в День Победы

Также с 10 до 14:40 перекроют проспект Октября на участке от Шафиева до Кольской, проезд закроют по Северному и Южному проезду от проспекта до Российской, а также по Новогорной от Южного до Северного проездов. Это необходимо для проведения торжественного прохождения военнослужащих. Кроме того, с 8 до 12 часов будет перекрыта парковка перед парком Победы по улице Комарова.