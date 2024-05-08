Уфимцам напомнили о перекрытиях улиц в День Победы

Так, 9 мая, движение закроют по улице Пушкина на участке от Цурюпы до Ленина, на Советской — от Пушкина до Заки Валиди. Ограничение будет действовать с 08:30 до 11:00 на время церемонии возложения цветов к памятнику генералу Шаймуратову.
Также с 10 до 14:40 перекроют проспект Октября на участке от Шафиева до Кольской, проезд закроют по Северному и Южному проезду от проспекта до Российской, а также по Новогорной от Южного до Северного проездов. Это необходимо для проведения торжественного прохождения военнослужащих. Кроме того, с 8 до 12 часов будет перекрыта парковка перед парком Победы по улице Комарова.
Уфимцам напоминают, что уже с 7 мая и до окончания праздничных мероприятий 9 мая на определенные периоды будут перекрывать внутренний участок вдоль проспекта Октября от Южного до Северного проездов.