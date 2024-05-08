Праздничные ярмарки развернутся в каждом районе Минска 9 мая

МИНСК, 8 мая — Sputnik. Праздничные ярмарки будут работать в каждом районе белорусской столицы на День Победы, сообщает информационное агентство «Минск-Новости».
Центральная ярмарка традиционно развернется на площадке возле Дворца спорта, где жителям и гостям столицы в праздничный день будет предложен широкий ассортимент продукции общественного питания, товаров с госсимволикой и изделий ремесленников.
Продовольственные товары будут продаваться в 25 деревянных шале, а также в четырех фудтраках. Кроме того, будут работать аттракционы.
Ярмарка у Дворца спорта будет работать 9 мая с 11:00 до 23:00, 10 мая — с 15:00 до 22:00, а 11 и 12 мая — с 12:00 до 22:00.
Ярмарки в районах
Кроме того, ко Дню Победы будут организованы и районные ярмарки:
- в Заводском районе ярмарка пройдет на стоянке возле «Чижовка-Арены»;
- в Ленинском — на площадке в Лошицком усадебно-парковом комплексе;
- в Московском — в парке имени М. Павлова;
- в Октябрьском определены две площадки: в горнолыжном центре «Солнечная долина» в парке «Курасовщина» и в жилом районе «Сокол»;
- в Партизанском районе ярмарки пройдут в Центральном детском парке имени М. Горького и в парке экстремальных видов спорта;
- в Первомайском — в сквере на пересечении улицы Калиновского и проспекта Независимости;
- в Советском — в сквере имени В. Мулявина;
- во Фрунзенском — в парке имени 60-летия Октября;
- в Центральном — в парке Победы.