Назван район Уфы с самым высоким показателем смертности

Об этом со ссылкой на данные Государственного комитета Башкирии по делам юстиции рассказало издание UfaTime.ru.
Как удалось выяснить журналистам, в прошлом году в столице региона наиболее часто регистрировал смерти специализированный отдел ЗАГСа. Согласно данным ведомства, за первые три месяца было учтено 2 054 покойных.
Больше всего умерших было зафиксировано в Калининском (439), Октябрьском (267), Советском (239) и Кировском (172) районах. Меньше всего — в Орджоникидзевском (72), Демском (86) и Ленинском (28).