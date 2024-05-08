Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Назван район Уфы с самым высоким показателем смертности

Калининский район стал антилидером по показателю смертности в Уфе.

Источник: Комсомольская правда

Об этом со ссылкой на данные Государственного комитета Башкирии по делам юстиции рассказало издание UfaTime.ru.

Как удалось выяснить журналистам, в прошлом году в столице региона наиболее часто регистрировал смерти специализированный отдел ЗАГСа. Согласно данным ведомства, за первые три месяца было учтено 2 054 покойных.

Больше всего умерших было зафиксировано в Калининском (439), Октябрьском (267), Советском (239) и Кировском (172) районах. Меньше всего — в Орджоникидзевском (72), Демском (86) и Ленинском (28).

демография