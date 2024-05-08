В Самаре с 13 по 26 мая отключат горячую воду в домах на 16 улицах

С 13 по 26 мая 2024 года пройдет текущий ремонт II‑й тепломагистрали Самарской ТЭЦ и тепловых сетей Верхней зоны Безымянской отопительной котельной. По этой причине в домах на 16 улицах будет отключена горячая вода.
Ее не будет у жителей домов, представителей организаций и предприятий, расположенных в границах проспекта Кирова, улиц Физкультурной, Металлистов, XXII Партсъезда, Свободы, Победы, проспекта Металлургов, улиц Каховской, Нагорной, Черемшанской, проспекта Юных Пионеров, Заводского шоссе, улиц Товарной, Юбилейной, Теннисной и Промышленности, сообщили в пресс-службе мэрии.