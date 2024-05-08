Заморозки вновь накроют Челябинскую область ночью 10 мая

По данным дежурного синоптика Челябинского ЦГМС, во вторник наблюдалась переменная облачность, в горных районах прошли небольшие дожди (до 1 мм). Температура воздуха днем 7 мая была плюс 10−16 градусов, ночью — плюс 1−6°, на юго-западе области отмечались заморозки на почве — до минус 1.