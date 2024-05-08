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Заморозки вновь накроют Челябинскую область ночью 10 мая

Заморозки вновь накроют Челябинскую область ночью 10 мая, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +21° 2 м/с 88% 751 мм рт. ст. +20°
Источник: Sputnik.by

Это следует из прогноза важнейших гидрометеорологических явлений, подготовленного Гидрометцентром России.

«В Челябинской области 10 мая заморозки (до −3 градусов), 9 мая — сильный дождь. В Свердловской области 8—9 мая дождь, мокрый снег, снег (ночью 8 мая, 9 мая сильные осадки), гололедные явления, ветер до 15 м/с (8 мая 17−22 м/с), 10 мая заморозки (температура ночью до −3). 9 мая в Курганской области сильный дождь. На юге Тюменской области сильный дождь, гроза, град, ветер 17−22 м/с», — говорится в комментарии.

По данным дежурного синоптика Челябинского ЦГМС, во вторник наблюдалась переменная облачность, в горных районах прошли небольшие дожди (до 1 мм). Температура воздуха днем 7 мая была плюс 10−16 градусов, ночью — плюс 1−6°, на юго-западе области отмечались заморозки на почве — до минус 1.

Ночные заморозки могут привести к повреждению сельхозкультур, а также плодово-ягодных насаждений.