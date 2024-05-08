На трассе М7 в Татарстане ограничат движение из-за строительства пешеходного перехода

Движение приостановят 10 мая с 1.00 до 3.00 на 933-м километре автодороги возле села Катмыш в сторону Уфы. В направлении Москвы ограничения введут в такое же время 11 мая.
Кроме того, ограничения движения будут действовать 13 мая с 1.00 до 3.00 на 938-м километре трассы возле села Нижняя Сунь в сторону Уфы. В направлении Москвы ограничения предусмотрены в то же время 14 мая.
«Днем 9, 10, 12 и 13 мая движение автотранспорта возле участка строительства будет осуществляться по одной полосе в каждом направлении», — говорится в сообщении.
Автомобилистов просят соблюдать требования временных дорожных знаков.