У мемориала Воину-освободителю в Кемерове зажгут десятки свечей

С 20 часов кемеровчан и гостей города познакомят с воспоминаниями о героических подвигах кузбассовцев в годы ВОВ на фронте и в тылу. Рассказ о боевой славе сопроводят музыкальными и танцевальными номерами местных вокальных, инструментальных и хореографических коллективов.