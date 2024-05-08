У мемориала Воину-освободителю в Кемерове зажгут десятки свечей

Сегодня, 8 мая, в честь Дня Победы в Кемерове у мемориала Воину-освободителю состоится гала-концерт военно-патриотического фестиваля-конкурса «Виктория». Также артисты представят театрализованное представление и проведут траиционную акцию «Свеча памяти».
Гала-концерт начнётся в 16 часов. Лучшие кузбасские вокалисты споют песни о Великой Отечественной войне и о России.
С 20 часов кемеровчан и гостей города познакомят с воспоминаниями о героических подвигах кузбассовцев в годы ВОВ на фронте и в тылу. Рассказ о боевой славе сопроводят музыкальными и танцевальными номерами местных вокальных, инструментальных и хореографических коллективов.
В 22 часа у мемориала из свечей выложат слово «ПОБЕДА».
Тех, кто придет на площадку мероприятия, по окончании акции развезет общественный транспорт. Автобусы и троллейбусы будут расположены вдоль чётной стороны бульвара Строителей от дома № 19 по пр. Московскому (ТЦ «Летосити»). Подробнее о маршрутах здесь.