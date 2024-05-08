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Опубликована афиша на 9 Мая в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 8 мая, ФедералПресс. Мэрия Челябинска опубликовала афишу празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Основные мероприятия 9 мая пройдут на центральных площадках города. Вечером ожидается концерт звездного артиста.

Источник: ФедералПресс

«В этот день для зрителей выступит народный артист Российской Федерации Григорий Лепс с концертной программой “Мы эту Победу вовек не забудем”. Мероприятие стартует в 17:00 на площади у Торгового центра», — сообщили в мэрии города.

Праздничный день начнется в 9 утра с традиционной церемонии возложения цветов и венков к Вечному огню на бульваре Славы.

В 11:00 на площади Революции состоится торжественное построение войск Челябинского гарнизона.

В Саду Победы в полдень начнется показ двух спектаклей: «Надежды маленький оркестрик» и «Ни слова прозы».

Подкрепиться для долгого празднования можно на полевой кухне, которую развернут на Театральной площади уже после 12 дня. Здесь же запланировано и выступление творческих коллективов. Также здесь откроют выставку военной техники.

В парке Гагарина своя программа: здесь в 13:00 челябинцы и гости города послушают концерт Уральского духового оркестра, а после увидят гала-концерт вокально-хореографического конкурса. В 16:00 гостей вновь выступит духовой оркестр.

В 20 часов праздничный концерт стартует на площади Искусств возле театра оперы и балета.

В 21 час можно вновь вернуться в парк Гагарина на кинопоказ фильма «Женя, Женечка и “Катюша”, который пройдет под открытым небом.

В этот день синопики пообещали дожди и прохладную погоду. Поэтому зонтики будут не лишними. Ночью температура воздуха опустится до 7 градусов.

В этот раз праздничного фейерверка не будет. Как и шествия Бессмертного полка. Однако по опыту прошлого года для челябинцев есть альтернативы, как почтить память героев Великой Отечественной войны в День Победы.