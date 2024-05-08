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В Смольном рассказали, где и когда ограничат движение в Петербурге 8−9 мая

Традиционно будут перекрыты Невский проспект и прилегающие к нему улицы.

В Смольном проинформировали об ограничениях движения транспорта в Петербурге в связи с праздничными мероприятиями, посвящёнными 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Некоторые запреты начнут действовать уже днём в среду, 8 мая, и вплоть до 23.59 9 мая на 8 улицах города будет невозможна остановка транспортных средств.

8 мая, с 12.00 до 12.30 9 мая запрещено движение транспорта:

  • на наб. р. Мойки от Невского пр. до Певческого моста;
  • на Миллионной ул.;
  • в проезде вдоль д. 4 и д. 6−8 по Дворцовой пл.;
  • на наб. Зимней канавки;
  • на Дворцовой наб.

8 мая с 12:00 до 13:30 запрещено движение транспорта:

  • в Дворцовом проезде;
  • на Адмиралтейском пр. — от Гороховой ул. до Невского пр.;
  • на Адмиралтейской наб.;
  • на Невском пр. от Садовой ул. до Дворцового проезда.

В этот период изменятся маршруты 8 автобусов (№№ 2,3,7,10,22,24,27,191) и 7 троллейбусов (№№ 1,5,7,10,11,17,22).

9 мая с 07.00 до 10.00, с 07.00 до 12.30, с 10.00 до 13.00 и с 20.00 до 23.00

будет запрещено движение транспорта на свыше 10 участках дорог, а также изменятся трассы 13 автобусов (№№ 2, 3, 7, 10, 15, 22, 24, 27, 49, 136, 181, 191, 290), 11 троллейбусов (№№ 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 22) и трамвая № 3.

Подробнее обо всех ограничениях в движении транспорта в День Победы можно узнать на сайте городского комтранса, о движении общественного транспорта — на сайте ГКУ «Организатор перевозок», а проложить удобный маршрут — на Портале общественного транспорта.