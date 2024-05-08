В Смольном рассказали, где и когда ограничат движение в Петербурге 8−9 мая

В Смольном проинформировали об ограничениях движения транспорта в Петербурге в связи с праздничными мероприятиями, посвящёнными 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Некоторые запреты начнут действовать уже днём в среду, 8 мая, и вплоть до 23.59 9 мая на 8 улицах города будет невозможна остановка транспортных средств.