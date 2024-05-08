Выходные под знаком Победы — афиша мероприятий в Краснодаре

12 февраля 1943 года завершилась успешная операция по освобождению столицы Кубани от немецко-фашистских захватчиков. В честь этой важной даты ансамбль «Казачья душа» представил специальную программу. В ней — самые известные мелодии и песни о войне, созданные как во время военных действий, так и после их окончания. Песни «Катюша» (6+), «В лесу прифронтовом» (6+), «Смуглянка» (6+), «Эх, путь-дорожка» (6+)и многие другие стали неотъемлемой частью российской песенной культуры и настоящими шедеврами.