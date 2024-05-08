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Выходные под знаком Победы — афиша мероприятий в Краснодаре

В крайцентре подготовили программу на все длинные майские выходные.

Выходные дни в Краснодаре начнутся с главного праздника страны — Дня Победы. В честь 79-й годовщины со дня разгрома фашистских войск в городе пройдут памятные мероприятия. В крайцентре подготовили яркую программу, как для семейного, так и для отдыха с друзьями. Афишу на выходные предоставляет ИА KrasnodarMedia.

В День Победы в кубанской столице пройдут церемонии возложения цветов и венков к мемориалам и памятникам военной истории (6 +).

Также в этот день коллектив «Радио Краснодар» (6 +) поздравит жителей с праздником и проедет на раритетном ГАЗ-67 от парка Городской Сад по улицам им. 70-летия Октября, Октябрьской, Брянской, им. Атарбекова и Бульварному Кольцу.

Краснодарцы смогут получить Георгиевские ленты и угощение — пряники, а из колонки, установленной на авто, услышать поздравления и песни Победы.

Автомотопробег (16+)

В честь праздника на улицах Краснодара пройдёт автомотопробег с участием ретро-автомобилей. Автоколонна проедет по ул. Красной до ул. Береговой, 146. Любой желающий может присоединиться и принять участие в акции.

Когда: 9 мая, 10:00.

Где: Сбор участников будет проходить с 09:00 по ул. им. Дзержинского на пересечении с ул. им. Лузана.

Реконструкция эпизода боя советских солдат с немецко-фашистскими захватчиками на подступах к Берлину (16 +)

Когда: 9 мая, 15:00.

Где: Исторический парк «Россия-моя история», ул. Конгрессная.

Также, в лектории Исторического парка «Россия-моя история» состоится показ военно-патриотических фильмов III Международного фестиваля правильного кино (16+):

11:00 «Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС 12)»;

12:00 «Невесомая: история и мечты космонавта Елены Кондаковой» (12+);

13:00 «Блокадный футбол/проект “Герои страны-Герои спорта” (12+);

14:00 «Повесть о московском ополчении. Писательская рота» (12+);

15:00 «Красные ленты» (12+);

16:00 «Сыны полков» (6+);

17:00 «Блокада. Всегда со мной» (12+).

Мастер-класс «Красная гвоздика — цветок Победы!» (6+)

В парке «Солнечный остров» пойдёт увлекательный детский мастер-класс по созданию цветов Победы из гофрированной бумаги.

Когда: 9 мая, 11:00.

Где: парк «Солнечный остров», ул. Трамвайная, 2.

Концерт «Песни победы вместе поём» (6+)

12 февраля 1943 года завершилась успешная операция по освобождению столицы Кубани от немецко-фашистских захватчиков. В честь этой важной даты ансамбль «Казачья душа» представил специальную программу. В ней — самые известные мелодии и песни о войне, созданные как во время военных действий, так и после их окончания. Песни «Катюша» (6+), «В лесу прифронтовом» (6+), «Смуглянка» (6+), «Эх, путь-дорожка» (6+)и многие другие стали неотъемлемой частью российской песенной культуры и настоящими шедеврами.

Когда: 10 мая, 14:00.

Где: Центральный концертный зал, ул. Красная, 5.

Экскурсия «Купола над городом» (6+)

Рассказ об истории храмов Екатеринодара, архитектуре города и росписи храмов и церквей.

Когда: 10 мая, 15:10.

Где: Музей-заповедник им. Фелицына, ул. Гимназическая, 67. Начало экскурсии: ул. Захарова, 52.

Шоу «Открытый микрофон» (16+)

Классический стенда-юмор заставит посмеяться от души!

Когда: 10 мая, 17:00.

Где: Ringo Bar, ул. Калинина, 269.

Концерт «В белом круженье весны» (6+)

На территории городского парка пройдёт концерт творческих коллективов и исполнителей города Краснодара. Красивая музыка и песни тронут за самое сердце!

Когда: 10 мая, 14:00.

Где: парк «Городской сад», ул. Постовая, 34.

Детская программа «Вперёд к победе!» (6+)

Для детей пройдёт игровая программа. Но интересно точно будет всем.

Когда: 10 мая, 15:00.

Где: парк «Солнечный остров», ул. Трамвайная, 2.

Концерт «Василий Тёркин» (6+)

Премьера музыкально-театрализованного представления «Василий Тёркин» от Государственного концертного ансамбля танца и песни «Кубанская казачья вольница имени Николая Кубаря» представляет собой уникальную интерпретацию известной поэмы Александра Твардовского. В основе представления — образ Василия Тёркина, советского солдата, символизирующего мужество и стойкость народа во время Великой Отечественной войны. Зрителиокунаются в атмосферу военного времени, переживают эмоции героев и наслаждаются песнями, танцами и музыкой. Музыкальное сопровождение включает известные советские песни и авторские композиции, подчеркивающие драматизм и лиризм событий. Хореография и музыка становятся полноценными участниками представления, которое подкрепляется исполнением оркестра и ансамбля танца «Кубанская казачья вольница имени Николая Кубаря».

Когда: 11 мая, 16:00.

Где: Филармония им. Пономаренко, ул. Красная, 55.

Матч Локомотив-Кубань-УНИКС (6+)

Зарядиться неповторимой атмосферой стадиона можно в эти выходные. Кричалки болельщиков и пестрящие трибуны подарят неповторимые эмоции. Болеем за своих.

Когда: 11 мая, 14:00.

Где: Баскет-холл, ул. Пригородная, 24.

Мастер-класс «Пусть сияет сквозь года русская звезда Победы» (6+)

В городском парке пройдёт интересный мастер-класс для всей семьи. Мамы, папы, дедушки и бабушки, а также детки сделают открытки своими руками.

Когда: 11 мая, 14:00.

Где: парк «Солнечный остров», ул. Трамвайная, 2.

Танцы «Приглашение к танцу!» (12+)

В парке пройдёт танцевальный вечер для людей «золотого» возраста.

Когда: 11 мая, 15:00.

Где: парк «Городской сад», ул. Постовая, 34.

Спектакль «Маскарад» (12+)

Евгений Арбенин, успешный карточный игрок и обитатель высшего общества, устал от порочной жизни и своей зрелости. По совету друга и ради собственного удобства, он женится на молодой и невинной Нине, в которую неожиданно влюбляется. Возможно ли искреннее и непоколебимое чувство в мире интриг и обмана? Михаил Юрьевич Лермонтов отвечает на этот вопрос через трагическую ошибку, приведшую к фатальному яду в руках Арбенина.

Когда: 12 мая, 17:00.

Где: Театр драмы им. М. Горького, ул. Красноармейская, 110.

Концерт «В нас твоя сила, великая Россия!» (6+)

Концертная программа творческих коллективов и исполнителей города Краснодара подарит массу приятных эмоций для всей семьи.

Когда: 12 мая, 11:00.

Где: парк «Солнечный остров», ул. Трамвайная, 2.

Фильм «Блиндаж» (16+)

Сергей — врач скорой помощи, и его лучший друг — Пауль, немец, который ранее занимался перегонкой автомобилей из Германии в Россию. Именно так они и познакомились. Пауль также увлекается антиквариатом и является опытным «чёрным копателем», разыскивая на полях сражений немецкие награды, каски, оружие и продаёт их по высоким ценам. Однажды, во время раскопок, друзья обнаруживают засыпанный блиндаж, который неожиданно переносит их в 1941 год.

Когда: 12 мая, 11:35.

Где: Каро 8 Галерея, ул. Володи Головатого, 313, ТРЦ «Галерея Краснодар».