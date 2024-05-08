Выходные под знаком Победы — афиша мероприятий в Краснодаре

Выходные дни в Краснодаре начнутся с главного праздника страны — Дня Победы. В честь 79-й годовщины со дня разгрома фашистских войск в городе пройдут памятные мероприятия. В крайцентре подготовили яркую программу, как для семейного, так и для отдыха с друзьями. Афишу на выходные предоставляет ИА KrasnodarMedia.
В День Победы в кубанской столице пройдут церемонии возложения цветов и венков к мемориалам и памятникам военной истории (6 +).
Также в этот день коллектив «Радио Краснодар» (6 +) поздравит жителей с праздником и проедет на раритетном ГАЗ-67 от парка Городской Сад по улицам им. 70-летия Октября, Октябрьской, Брянской, им. Атарбекова и Бульварному Кольцу.
Краснодарцы смогут получить Георгиевские ленты и угощение — пряники, а из колонки, установленной на авто, услышать поздравления и песни Победы.
Автомотопробег (16+)
В честь праздника на улицах Краснодара пройдёт автомотопробег с участием ретро-автомобилей. Автоколонна проедет по ул. Красной до ул. Береговой, 146. Любой желающий может присоединиться и принять участие в акции.
Когда: 9 мая, 10:00.
Где: Сбор участников будет проходить с 09:00 по ул. им. Дзержинского на пересечении с ул. им. Лузана.
Реконструкция эпизода боя советских солдат с немецко-фашистскими захватчиками на подступах к Берлину (16 +)
Когда: 9 мая, 15:00.
Где: Исторический парк «Россия-моя история», ул. Конгрессная.
Также, в лектории Исторического парка «Россия-моя история» состоится показ военно-патриотических фильмов III Международного фестиваля правильного кино (16+):
11:00 «Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС 12)»;
12:00 «Невесомая: история и мечты космонавта Елены Кондаковой» (12+);
13:00 «Блокадный футбол/проект “Герои страны-Герои спорта” (12+);
14:00 «Повесть о московском ополчении. Писательская рота» (12+);
15:00 «Красные ленты» (12+);
16:00 «Сыны полков» (6+);
17:00 «Блокада. Всегда со мной» (12+).
Мастер-класс «Красная гвоздика — цветок Победы!» (6+)
В парке «Солнечный остров» пойдёт увлекательный детский мастер-класс по созданию цветов Победы из гофрированной бумаги.
Когда: 9 мая, 11:00.
Где: парк «Солнечный остров», ул. Трамвайная, 2.
Концерт «Песни победы вместе поём» (6+)
12 февраля 1943 года завершилась успешная операция по освобождению столицы Кубани от немецко-фашистских захватчиков. В честь этой важной даты ансамбль «Казачья душа» представил специальную программу. В ней — самые известные мелодии и песни о войне, созданные как во время военных действий, так и после их окончания. Песни «Катюша» (6+), «В лесу прифронтовом» (6+), «Смуглянка» (6+), «Эх, путь-дорожка» (6+)и многие другие стали неотъемлемой частью российской песенной культуры и настоящими шедеврами.
Когда: 10 мая, 14:00.
Где: Центральный концертный зал, ул. Красная, 5.
Экскурсия «Купола над городом» (6+)
Рассказ об истории храмов Екатеринодара, архитектуре города и росписи храмов и церквей.
Когда: 10 мая, 15:10.
Где: Музей-заповедник им. Фелицына, ул. Гимназическая, 67. Начало экскурсии: ул. Захарова, 52.
Шоу «Открытый микрофон» (16+)
Классический стенда-юмор заставит посмеяться от души!
Когда: 10 мая, 17:00.
Где: Ringo Bar, ул. Калинина, 269.
Концерт «В белом круженье весны» (6+)
На территории городского парка пройдёт концерт творческих коллективов и исполнителей города Краснодара. Красивая музыка и песни тронут за самое сердце!
Когда: 10 мая, 14:00.
Где: парк «Городской сад», ул. Постовая, 34.
Детская программа «Вперёд к победе!» (6+)
Для детей пройдёт игровая программа. Но интересно точно будет всем.
Когда: 10 мая, 15:00.
Где: парк «Солнечный остров», ул. Трамвайная, 2.
Концерт «Василий Тёркин» (6+)
Премьера музыкально-театрализованного представления «Василий Тёркин» от Государственного концертного ансамбля танца и песни «Кубанская казачья вольница имени Николая Кубаря» представляет собой уникальную интерпретацию известной поэмы Александра Твардовского. В основе представления — образ Василия Тёркина, советского солдата, символизирующего мужество и стойкость народа во время Великой Отечественной войны. Зрителиокунаются в атмосферу военного времени, переживают эмоции героев и наслаждаются песнями, танцами и музыкой. Музыкальное сопровождение включает известные советские песни и авторские композиции, подчеркивающие драматизм и лиризм событий. Хореография и музыка становятся полноценными участниками представления, которое подкрепляется исполнением оркестра и ансамбля танца «Кубанская казачья вольница имени Николая Кубаря».
Когда: 11 мая, 16:00.
Где: Филармония им. Пономаренко, ул. Красная, 55.
Матч Локомотив-Кубань-УНИКС (6+)
Зарядиться неповторимой атмосферой стадиона можно в эти выходные. Кричалки болельщиков и пестрящие трибуны подарят неповторимые эмоции. Болеем за своих.
Когда: 11 мая, 14:00.
Где: Баскет-холл, ул. Пригородная, 24.
Мастер-класс «Пусть сияет сквозь года русская звезда Победы» (6+)
В городском парке пройдёт интересный мастер-класс для всей семьи. Мамы, папы, дедушки и бабушки, а также детки сделают открытки своими руками.
Когда: 11 мая, 14:00.
Где: парк «Солнечный остров», ул. Трамвайная, 2.
Танцы «Приглашение к танцу!» (12+)
В парке пройдёт танцевальный вечер для людей «золотого» возраста.
Когда: 11 мая, 15:00.
Где: парк «Городской сад», ул. Постовая, 34.
Спектакль «Маскарад» (12+)
Евгений Арбенин, успешный карточный игрок и обитатель высшего общества, устал от порочной жизни и своей зрелости. По совету друга и ради собственного удобства, он женится на молодой и невинной Нине, в которую неожиданно влюбляется. Возможно ли искреннее и непоколебимое чувство в мире интриг и обмана? Михаил Юрьевич Лермонтов отвечает на этот вопрос через трагическую ошибку, приведшую к фатальному яду в руках Арбенина.
Когда: 12 мая, 17:00.
Где: Театр драмы им. М. Горького, ул. Красноармейская, 110.
Концерт «В нас твоя сила, великая Россия!» (6+)
Концертная программа творческих коллективов и исполнителей города Краснодара подарит массу приятных эмоций для всей семьи.
Когда: 12 мая, 11:00.
Где: парк «Солнечный остров», ул. Трамвайная, 2.
Фильм «Блиндаж» (16+)
Сергей — врач скорой помощи, и его лучший друг — Пауль, немец, который ранее занимался перегонкой автомобилей из Германии в Россию. Именно так они и познакомились. Пауль также увлекается антиквариатом и является опытным «чёрным копателем», разыскивая на полях сражений немецкие награды, каски, оружие и продаёт их по высоким ценам. Однажды, во время раскопок, друзья обнаруживают засыпанный блиндаж, который неожиданно переносит их в 1941 год.
Когда: 12 мая, 11:35.
Где: Каро 8 Галерея, ул. Володи Головатого, 313, ТРЦ «Галерея Краснодар».