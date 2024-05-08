Татарстанцев ждет контрастная погода 8 мая

Если на юго-востоке воздух днем прогреется до + 21 градуса, то в столице Татарстана температура составит всего 6−8 градусов выше нуля, следует из прогноза Гидрометцентра РТ.
Не преобладающей территории республики прогнозируется порывистый ветер до 23 метров в секунду. Местами пройдет дождь с грозой. Температуры воздуха в западных районах ожидаются 6−11 градусов и юго-восточных районах — 19−21 со знаком «+».
Последующие два дня дневные температуры не поднимутся выше 3−8 градусов тепла, при этом ночные будут доходить до минусовых отметок.