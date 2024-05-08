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Татарстанцев ждет контрастная погода 8 мая

В Татарстане сегодня, 8 мая, ожидается заметный разброс температуры между юго-восточными и западными районами республики.

Сейчас в Ричмонде: +21° 2 м/с 88% 751 мм рт. ст. +20°

Если на юго-востоке воздух днем прогреется до + 21 градуса, то в столице Татарстана температура составит всего 6−8 градусов выше нуля, следует из прогноза Гидрометцентра РТ.

Не преобладающей территории республики прогнозируется порывистый ветер до 23 метров в секунду. Местами пройдет дождь с грозой. Температуры воздуха в западных районах ожидаются 6−11 градусов и юго-восточных районах — 19−21 со знаком «+».

Последующие два дня дневные температуры не поднимутся выше 3−8 градусов тепла, при этом ночные будут доходить до минусовых отметок.