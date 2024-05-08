Поздравить ветеранов и близких: на 15 станциях метро ко Дню Победы установили почтовые ящики

Московский метрополитен и «Почта России» каждый год дают возможность пассажирам отправить тематические открытки к крупным праздникам. Для этого в метро устанавливают специальные ящики. Например, в канун Нового года они появились на 24 станциях. За время новогодних каникул пассажиры отправили около двух тысяч писем родным и Деду Морозу в Великий Устюг.