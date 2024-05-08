Очереди из фур и легковушек сохраняются на границах Беларуси с ЕС

Что касается ситуации с очередями из легкового транспорта, то она тоже остается достаточно сложной, ведь скопления образовались по всем направления. В частности, в пункте пропуска «Каменный Лог» на литовском направлении сейчас находится 160 машин, а в «Беняконях» — 80.