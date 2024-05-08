Очереди из фур и легковушек сохраняются на границах Беларуси с ЕС

МИНСК, 8 мая — Sputnik. Более 2635 грузовых и легковых автомобилей скопились в очередях на границах Беларуси с сопредельными странами Евросоюза, об этом свидетельствуют данные белорусского пограничного комитета.
В среду, по данным на 8:00, самая большая очередь из фур фиксируется на белорусско-литовской границе, где в двух действующих пунктах пропуска суммарно находится 1070 машин. Из них в пункте пропуска «Каменный Лог» сейчас стоит 570 фур и 500 в пункте «Бенякони».
На границе Беларуси и Латвии также отмечается очередь в 465 большегрузов, все они пытаются попасть в ЕС через погранпереход «Григоровщина».
Ситуация с легковушками
Что касается ситуации с очередями из легкового транспорта, то она тоже остается достаточно сложной, ведь скопления образовались по всем направления. В частности, в пункте пропуска «Каменный Лог» на литовском направлении сейчас находится 160 машин, а в «Беняконях» — 80.
В погранпереходе «Брест» на белорусско-польской границе легковушек в два раза больше — 350. В этом же пункте пропуска образовалась и большая очередь из 65 рейсовых автобусов.
На границе Беларуси с Латвией также наблюдается небольшое скоплений из десяти легковых авто, все они находятся в пункте пропуска «Григоровщина».
Закрытие КПП на белорусско-литовской границе
Литовские власти приняли решение с 1 марта закрыть еще два пункта пропуска — «Лаворишкес» и «Райгардас» («Котловка» и «Привалка» с белорусской стороны).
Таким образом, на границе Беларуси с Литвой остались только два действующих КПП — «Мядининкай» («Каменный Лог» в Беларуси), который является самым большим и технически оснащенным, и «Шальчининкай» («Бенякони»).
В Государственном таможенном комитете Беларуси сообщили, что перенаправят в «Каменный Лог» и «Бенякони» сотрудников и технические средства таможенного контроля из закрывающихся пунктов пропуска.
Такое решение принято, чтобы уменьшить время проведения таможенных операций в действующих пунктах пропуска.
Два пункта пропуска на белорусско-литовской границе — «Шумскас» (с белорусской стороны «Лоша») и «Твярячюс» («Видзы») — прекратили работать в августе 2023 года.