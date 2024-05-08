Разгадка тайны загадочного погребения шаманки ждёт хабаровчан на выходных

На грядущих праздничных выходных партнеры проекта «Отдыхаем в крае» подготовили ряд предложений для жителей региона. Туроператоры готовы предоставить скидку по промослову «Минтур», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Например, отметить праздник 9 мая жители региона смогут в компании четвероногих друзей. Для этого организуют экскурсию в собачий питомник (3+). Здесь можно погладить, взять на руки, сфотографироваться и прогуляться с собаками разных пород от сибирских хаски и корги до акита и ауси. Подробности по телефону: 8−914−159−55−22.



10 мая пройдет творческий виниловый вечер (12+), посвященный легендам русской и белорусской сцены «Песнярам». Телефон для справок: 8−914−542−11−57.







11 мая жителей и гостей Хабаровска приглашают узнать об эпохе Средневековья на Дальнем Востоке, разгадать тайну загадочного погребения шаманки, и продут научный мастер класс по снятию отпечатка-лепка с древней монеты в рамках программы «Дорога к предкам» (6+). Справки по телефону: 8−909−872−31−21.

