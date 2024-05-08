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Разгадка тайны загадочного погребения шаманки ждёт хабаровчан на выходных

Партнеры проекта «Отдыхаем в крае» подготовили предложения для отдыха на майских праздниках.

Источник: Минтуризма Хабаровского края

На грядущих праздничных выходных партнеры проекта «Отдыхаем в крае» подготовили ряд предложений для жителей региона. Туроператоры готовы предоставить скидку по промослову «Минтур», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Например, отметить праздник 9 мая жители региона смогут в компании четвероногих друзей. Для этого организуют экскурсию в собачий питомник (3+). Здесь можно погладить, взять на руки, сфотографироваться и прогуляться с собаками разных пород от сибирских хаски и корги до акита и ауси. Подробности по телефону: 8−914−159−55−22.

10 мая пройдет творческий виниловый вечер (12+), посвященный легендам русской и белорусской сцены «Песнярам». Телефон для справок: 8−914−542−11−57.



11 мая жителей и гостей Хабаровска приглашают узнать об эпохе Средневековья на Дальнем Востоке, разгадать тайну загадочного погребения шаманки, и продут научный мастер класс по снятию отпечатка-лепка с древней монеты в рамках программы «Дорога к предкам» (6+). Справки по телефону: 8−909−872−31−21.

В это же день состоится экскурсия в Свято-Петропавловский женский монастырь (12+). На берегу живописного озера можно будет погрузиться в монастырский уклад жизни и посетить два храма. Подробности можно узнать по телефону: 8−984−177−78−97.


11 и 12 мая для любознательных подготовлена речная прогулка на теплоходе с экскурсоводом (0+). В продолжении путешествия откроет двери Музей истории Амурского моста. Телефон: 8−909−873−89−88.

А утром 12 мая любителей сладкого зовут продегустировать чай сбитень, мёд, берёзовый сок и соты. А также смогут узнать тонкости лечения продуктами пчеловодства в рамках экскурсии на пасеку «Пчёлы-наша сила». Телефон для справки: 8−421−275−55−05.

туризм и отдых