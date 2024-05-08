Истребитель И-16 времен ВОВ пролетит над Новосибирском на параде Победы

Новосибирские конструкторы восстановили истребитель И-16, который работал во времена Великой Отечественной войны. Он поднимется в небо на параде Победы в Новосибирске, сообщил журналистам директор Сибирского научно-исследовательского авиационного института им. С. А. Чаплыгина Владимир Барсук.
Он напомнил ценность этого воздушного судна. В нем хватало топлива всего на 40 минут, однако за это время он успевал садиться, долетать до противника, выслеживать его, сбивать и вернуться назад.
«Мы в СибНИА выдавали заключение на летную годность И-16. На этих самолетах решались сложнейшие боевые задачи», — указал Барсук.
Всего в мире осталось три экземпляра истребителя, которые способны подниматься в воздух. Один находится в Новосибирске, второй в США, а третий — в Испании.
Восстановлением И-16 занималась большая команда в течение нескольких лет. Истребитель станет единственной исторической машиной, которая пролетит над городом в рамках акции «Бессмертный авиаполк». В этот момент будет отдана дань памяти советским авиаконструкторам и летчикам, которые совершали свои подвиги в середине прошлого века.
Фрагменты самолета были найдены в 1992 году в Карелии. По некоторым данным, он находился на вооружении истребительного авиаполка. Летом 1941 года истребитель совершил в этом районе вынужденную посадку.
Восстановлением занимались Новосибирский авиационный завод им. В. П. Чкалова и компания «Авиареставрация». Сборка и испытания проходили в Сибирском научно-исследовательском институте авиации имени С. А. Чаплыгина.
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