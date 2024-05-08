В Самаре 19 мая пройдет всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ»

В Самаре местом проведения легкоатлетического забега по традиции станет территория возле «Солидарность Самара Арены». Участники в возрасте от шести лет могут выбрать дистанцию по силам. Для самых маленьких или начинающих бегунов — один километр. Участники старше 16 лет могут пробежать пять километров, а совершеннолетние бегуны — 10 или 21,1 километров.