В Самаре 19 мая пройдет всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ»

На следующей неделе, 19 мая, в Самаре состоится всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» (6+). Он пройдет уже в седьмой раз. «ЗаБег.РФ» одновременно проходит в крупнейших городах России и за рубежом, а также в онлайн-режиме.
В Самаре местом проведения легкоатлетического забега по традиции станет территория возле «Солидарность Самара Арены». Участники в возрасте от шести лет могут выбрать дистанцию по силам. Для самых маленьких или начинающих бегунов — один километр. Участники старше 16 лет могут пробежать пять километров, а совершеннолетние бегуны — 10 или 21,1 километров.
Традиционно перед стартами организаторы готовят обширную развлекательную программу. Все участники, которые завершат дистанцию, получат памятную медаль. А победители и призеры в своих категориях — медали соответствующего достоинства и призы.