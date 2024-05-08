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О фейковом приглашении на акцию «Бессмертный полк» предупредили жителей Кубани

В соцсетях тиражируется фотография, не имеющая отношения к действительности.

Источник: Utsman Media/CC0

Оперативный штаб Краснодарского края опроверг информацию, распространяемую в соцсетях, об объявлении с приглашением жителей принять участие в акции «Бессмертный полк». Кубанцам напоминают, что в этом году акция проходит только в режиме онлайн, сообщает ИА KrasnodarMedia.

В краевом оперштабе объяснили, что приглашение на акцию «Бессмертный полк» в Краснодаре — это фейк.

Информация о таких же «объявлениях» якобы от властей с приглашением принять участие в акции распространяется и в других городах. Случаи зафиксированы в Липецке, Смоленске и Красноярске.