О фейковом приглашении на акцию «Бессмертный полк» предупредили жителей Кубани

Оперативный штаб Краснодарского края опроверг информацию, распространяемую в соцсетях, об объявлении с приглашением жителей принять участие в акции «Бессмертный полк». Кубанцам напоминают, что в этом году акция проходит только в режиме онлайн, сообщает ИА KrasnodarMedia.