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В ГИБДД Екатеринбурга назвали улицы, которые будут перекрыты 9 мая

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 мая, УралПолит.Ru. Госавтоинспекция Екатеринбурга рассказала, какие улицы будут перекрыты в День Победы. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Движение транспорта 9 мая с 05:00 и 12:00 будет закрыто по улицам Маршала Жукова от Челюскинцев до проспекта Ленина; проспект Ленина от Московской до Карла Либкнехта; 8 Марта — Бориса Ельцина от Малышева до Челюскинцев; Царская — Толмачева от Николая Никонова до проспекта Ленина; Пушкина от Малышева до проспекта Ленина.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге был отменен праздничный салют на 9 мая. Кроме того, количество зрительских мест на параде будет ограничено. В День Победы в центре организуют лишь гостевые центральные трибуны, где расположатся ветераны, а сквер у «Пассажа» работать не будет.