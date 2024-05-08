В ГИБДД Екатеринбурга назвали улицы, которые будут перекрыты 9 мая

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге был отменен праздничный салют на 9 мая. Кроме того, количество зрительских мест на параде будет ограничено. В День Победы в центре организуют лишь гостевые центральные трибуны, где расположатся ветераны, а сквер у «Пассажа» работать не будет.