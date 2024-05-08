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Жители Охотского округа Хабаровского края вышли на промысел камбалы

Рыба будет ловиться до глубокой осени.

Источник: Предоставлено местными жителями

В Охотском округе Хабаровского края местные жители приступили к ловле камбалы, которая после зимы снова начали прибиваться поближе к побережью. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», для успешного промысла рыбаки-любители прибегают к самым разным хитростям.

Корреспонденту агентства рассказали, что в качестве наживки используют как сырое мясо курицы, так и саму камбалу. Но подходят и другие виды морских обитателей. Орудия лова тоже используются достаточно разнообразные — от спиннингов до обычных «закидушек», изготовленных из подручных материалов.

В ходе рыбалки случаются и интересные открытия. Так, коренная охотчанка поделилась с нами, что однажды поймала камбалу-мутанта: со стороны брюха рыба была чёрного цвета, а должна быть белой. Также на крючок попадаются навага, вьюны и бычки.

Сезон рыбалки на камбалу начинается в мае и по традиции длится до осени. Вместе с камбалой обычно начинает подходить селёдка, путина которой продолжается около месяца, пока рыба наиболее жирная.

флора и фауна