Жители Охотского округа Хабаровского края вышли на промысел камбалы

В ходе рыбалки случаются и интересные открытия. Так, коренная охотчанка поделилась с нами, что однажды поймала камбалу-мутанта: со стороны брюха рыба была чёрного цвета, а должна быть белой. Также на крючок попадаются навага, вьюны и бычки.