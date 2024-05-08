Акция «Бессмертный полк» пройдет в Самаре 9 мая 2024 года в разных форматах

В четверг, 9 мая 2024 года, Самарская область вновь присоединится к всероссийской акции «Бессмертный полк». На этот раз шествия с портретами героев по площади Куйбышева не будет. Мероприятие проведут в других форматах. Рассказываем, как пройдет акция «Бессмертный полк» в Самаре в 2024 году и как принять в ней участие.
Трансляция портретов ветеранов
В Самарской области акция стартовала еще 1 мая 2024 года. Тогда на медиаэкранах региональных МФЦ начали транслировать портреты героев Великой Отечественной войны. Эта работа будет продолжена и в День Победы. Портреты героев можно будет увидеть на мультимедийных экранах на площади Славы, а также на цифровых экранах в муниципальных образованиях области и в эфире региональных телеканалов.
Смена аватара в социальных сетях
Почтить память героев также можно в социальных сетях. Для этого нужно поставить на аватарку фотографию родственника-участника Великой Отечественной войны. Фото можно сделать в красивом оформлении. Для этого на сайтах волонтерыпобеды.рф и на сайте polkrf.ru с 1 мая запущен чат-бот, в который можно загрузить фотографию и получить готовый формат для аватарок в социальные сети. Фото также можно сделать в виде открытки и переслать своим друзьям или родным.
«Окна памяти» и «Стена памяти»
В образовательных учреждениях Самарской области акция «Бессмертный полк» проходит в других форматах — «Окна Памяти» и «Стена Памяти». В рамках акции на стенах и окнах появляются портреты героев и их истории.
«Бессмертный полк на транспорте»
В регионе также проходит акция «Бессмертный полк на транспорте». С 1 по 12 мая самарцы могут разместить портрет своего героя, оформленный в рамке с эмблемой Бессмертного полка России, на личных, общественных и служебных автомобилях.
«Портрет героя на одежде»
Этот формат уже стал одним из любимых. Самарцы размещают фото героев Великой Отечественной войны на одежде и выходят на улицу целыми семьями. Сделать фотографию красиво можно на сайте polkrf.ru. При помощи специального конструктора самарцы могут подобрать фон и вписать данные своих ветеранов.
Отметим, очного шествия «Бессмертного полка» в Самаре в 2024 году не будет. Его отметили из соображений безопасности.