Акция «Бессмертный полк» пройдет в Самаре 9 мая 2024 года в разных форматах

Почтить память героев также можно в социальных сетях. Для этого нужно поставить на аватарку фотографию родственника-участника Великой Отечественной войны. Фото можно сделать в красивом оформлении. Для этого на сайтах волонтерыпобеды.рф и на сайте polkrf.ru с 1 мая запущен чат-бот, в который можно загрузить фотографию и получить готовый формат для аватарок в социальные сети. Фото также можно сделать в виде открытки и переслать своим друзьям или родным.