Молдова не будет участвовать в финале «Евровидения-2024»: Почему Наталью Барбу прокатили в первый день конкурса

Наталья Барбу, представлявшая Молдову в первом полуфинале конкурса Евровидение в Мальмё, в Швеции, по итогам голосования не прошла в финал.
По итогам первого этапа конкурса в финал попали: Сербия, Португалия, Словения, Литва, Финляндия, Хорватия, Ирландия, Люксембург, Кипр и Украина.
Несмотря на оригинальное платье, хорошее исполнение и подходящую композицию, Наталью Барбу жюри европейских стран в финал не пропустили.
С учетом того, что из конкурса домохозяек Евровидение давно переросло в конкурс симпатий к определенным странам и их политической составляющей, Барбу должна была в числе первых, наряду с Украиной, пройти в финал. Но не вышло.
А Молдова, по заявлениям властей, как и Украина, уже на пороге ЕС, и любят там нашу страну сильною любовью.
Есть несколько версий, почему нашу певицу не пустили в финал.
Первое. Предупреждение властям Молдовы, что страна наша пока не готова быть частью Европы, даже на фоне Украины.
Второе. Достали там уже всех президент Молдовы и ПАС настолько, что жюри и люди просто проголосовали против Натальи.
Третье. Молдавская диаспора, а только она может голосовать за нашу певицу (с молдавскими телефонами люди не могут таким образом поддержать исполнителя своей страны), недовольны ситуацией в стране, вот и показали свое отношение таким образом.
Четвертое. Диаспоре просто не до «Евровидения» — они разъехались по родственникам, в том числе и в Молдову, — застолья, подготовка к Радунице, пикники.
Пятое. Да просто не понравился номер Натальи Барбу.
А вы что думаете?
Напомним, второй полуфинал пройдет 9 мая. А финал состоится 11 мая.