В Казани 13 улиц перекрыты из-за ремонтных работ

В частности, до 5 июня перекрыто движение на улицах Маркса (участок от Батурина до Театральной), Лево-Булачная (от Ташаяк до Татарстан), Батурина (от Чернышевского до Кремлевской набережной), на Сыртлановой (от проспекта Победы до Гарифьянова), около дома 7 на проспекте Победы, на улице Галактионова (от Пушкина до Горького), около дома № 3а на проспекте Победы, на проспекте Победы (от Сыртлановой до Зорге), на Хади Такташа (от Даурской до дома № 122 на Хади Такташ).
Кроме того, до августа закрыта часть моста «Миллениум» от улицы Вишневского до улицы Амирхана.
Еще две улицы частично закрыты из-за реконструкции тепловых сетей. Это проезжая часть около Гвардейской, 65 (до 27 мая) и улица Отрадная около дома № 1/30 на улице Карбышева (до 2 июня).