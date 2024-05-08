В Казани 13 улиц перекрыты из-за ремонтных работ

В частности, до 5 июня перекрыто движение на улицах Маркса (участок от Батурина до Театральной), Лево-Булачная (от Ташаяк до Татарстан), Батурина (от Чернышевского до Кремлевской набережной), на Сыртлановой (от проспекта Победы до Гарифьянова), около дома 7 на проспекте Победы, на улице Галактионова (от Пушкина до Горького), около дома № 3а на проспекте Победы, на проспекте Победы (от Сыртлановой до Зорге), на Хади Такташа (от Даурской до дома № 122 на Хади Такташ).