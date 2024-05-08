В Волгограде отменили перекрытие дорог 9 мая на трех улицах

Схему перекрытия дорог на День Победы 9 мая 2024 в Волгограде в последний момент решили сократить, вычеркнув из нее улицы Чуйкова, Советскую и Ленина. Администрация города за день до праздника решила внести коррективы в организацию дорожного движения на двух участках улично-дорожной сети в Центральном районе, сообщает сайт volgograd.kp.ru.