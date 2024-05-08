В Волгограде отменили перекрытие дорог 9 мая на трех улицах

Схему перекрытия дорог на День Победы 9 мая 2024 в Волгограде в последний момент решили сократить, вычеркнув из нее улицы Чуйкова, Советскую и Ленина. Администрация города за день до праздника решила внести коррективы в организацию дорожного движения на двух участках улично-дорожной сети в Центральном районе, сообщает сайт volgograd.kp.ru.
Так, с 22 часов 8 мая до 12 часов 9 мая 2024 из-за парада в Волгограде перекроют площадь Павших Борцов и прилегающие к ней улицы.
С 22 часов 8 мая до 24 часов 9 мая 2024 закроют проезд до телецентра на Мамаевом кургане.
Нулевую продольную в Волгограде перекроют 9 мая 2024 на время салюта с 21.30 до 22.30 от улицы Крылова до 7-й Гвардейской.