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Биолог Зубко рассказал, эффективны ли спреи и пластыри от клещей

Клещи проснулись и начали активно кусать людей.

Магистр биологии, сотрудник кафедры экологии и природопользования Института биологии, экологии и природопользования КемГУ Кирилл Зубко рассказал «АиФ в Кузбассе» об эффективности препаратов в виде спреев или пластырей от клещей.

«Научных статей о них немного, в большинстве имеют рекламный характер. Я не встречал каких-либо основательных исследований о том, какому числу человек эти средства помогли. Для обработки территорий давно и довольно эффективно используются акарицидные средства. Их можно применять и в частном порядке», — говорит Кирилл.

Акарицид действует только на клещей, им рекомендуется сделать обработку территории в мае. Одной обработки достаточно на сезон.

Однако самым эффективным методом от клещевого энцефалита, самого опасного вируса, который переносят клещи, является вакцинация. Ещё не поздно сделать прививку.