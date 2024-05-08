Биолог Зубко рассказал, эффективны ли спреи и пластыри от клещей

«Научных статей о них немного, в большинстве имеют рекламный характер. Я не встречал каких-либо основательных исследований о том, какому числу человек эти средства помогли. Для обработки территорий давно и довольно эффективно используются акарицидные средства. Их можно применять и в частном порядке», — говорит Кирилл.