Началась разработка ядерной энергоустановки для лунной станции РФ и КНР

«Началась», — заявил Борисов в разговоре с агентством «РИА Новости» в ответ на соответствующий вопрос.
29 декабря 2023 года правительство России одобрило ратификацию заключенного в ноябре 2022 года соглашения с Китаем о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции. Ключевыми участниками проекта будут «Роскосмос» и Китайское национальное космическое управление.
О планах разместить энергетическую установку на Луне Юрий Борисов рассказывал в марте. По его словам, планируется «на рубеже 2033−2035 годов» монтировать установку на лунной поверхности. Все необходимые для этого технологические решения уже готовы, утверждал он.