Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Началась разработка ядерной энергоустановки для лунной станции РФ и КНР

Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что Россия совместно с Китаем собирается отправить на лунную станцию в 2033—2035 годах ядерную энергетическую установку. Ее разработка уже началась.

Источник: РИА "Новости"

«Началась», — заявил Борисов в разговоре с агентством «РИА Новости» в ответ на соответствующий вопрос.

29 декабря 2023 года правительство России одобрило ратификацию заключенного в ноябре 2022 года соглашения с Китаем о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции. Ключевыми участниками проекта будут «Роскосмос» и Китайское национальное космическое управление.

О планах разместить энергетическую установку на Луне Юрий Борисов рассказывал в марте. По его словам, планируется «на рубеже 2033−2035 годов» монтировать установку на лунной поверхности. Все необходимые для этого технологические решения уже готовы, утверждал он.

космос