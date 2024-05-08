Прогноз погоды на длинные майские выходные в Воронеже: похолодает до −1 градуса

Опубликован прогноз погоды на длинные выходные в Воронеже — с четверга, 9 мая, по воскресенье, 12 мая. Наиболее холодными в столице Черноземья будут ночи перед Днем Победы и перед 10 мая. Температура опустится до отрицательных значений. В субботу и воскресенье возможны небольшие осадки. Об этом сообщает Воронежский гидрометцентр в среду, 8 мая.
Погоду в Воронежской области сейчас определяет тыловая часть циклона. Сегодня днем в Воронеже — облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный скоростью 8−13 м/сек. Температура воздуха составит +11…+13 градусов. Метеорологические условия будут способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое атмосферы. В отдельных районах области порывы ветра сегодня могут достигать 18 м/сек.
Ночью четверга, 9 мая, в Воронеже термометры покажут от нуля до 2 градусов тепла, а днем — всего около +11 градусов. Скорость северо-западного ветра составит 8−13 м/сек. В ночь на пятницу температура воздуха опустится до −1 градуса, но в светлое время суток столбики термометров поднимутся до +14…+16 градусов. Осадков в эти дни не прогнозируют.
Около +8 градусов ожидается в ночь на субботу, 11 мая. В светлое время суток воздух прогреется до +14…+16 градусов, ожидается небольшой дождь. В воскресенье термометры покажут +7…+9 градусов ночью и около +15 градусов днем. В ночное время также возможны небольшие осадки.