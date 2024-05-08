Прогноз погоды на длинные майские выходные в Воронеже: похолодает до −1 градуса

Опубликован прогноз погоды на длинные выходные в Воронеже — с четверга, 9 мая, по воскресенье, 12 мая. Наиболее холодными в столице Черноземья будут ночи перед Днем Победы и перед 10 мая. Температура опустится до отрицательных значений. В субботу и воскресенье возможны небольшие осадки. Об этом сообщает Воронежский гидрометцентр в среду, 8 мая.