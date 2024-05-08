Выставка «Приморье в годы войны» открылась во Владивостоке

Как рассказали в музее, в годы Великой Отечественной войны на фронт ушло более 200 тысяч приморцев, из них 45 тысяч не вернулись домой. Наши земляки защищали Москву и Ленинград, сражались в Сталинграде и на Курской дуге, форсировали Днепр, освобождали Украину и Белоруссию, штурмовали Берлин. Фронтовики из Приморья отмечены 230 тысячам боевых наград, 104 человека получили звание Героя Советского Союза. 16 человек стали полными кавалерами ордена Славы.