Выставка «Приморье в годы войны» открылась во Владивостоке

В канун Дня Победы в Главном корпусе Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева открылась передвижная выставка «Приморье в годы войны» (0+). На выставочных стендах фотографии, документы, газетные вырезки, письма, в которых отражена общая картина жизни края и страны от первого трагического дня — 22 июня 1941 года до Дня Великой Победы, сообщает ИА PrimaMedia.
Как рассказали в музее, в годы Великой Отечественной войны на фронт ушло более 200 тысяч приморцев, из них 45 тысяч не вернулись домой. Наши земляки защищали Москву и Ленинград, сражались в Сталинграде и на Курской дуге, форсировали Днепр, освобождали Украину и Белоруссию, штурмовали Берлин. Фронтовики из Приморья отмечены 230 тысячам боевых наград, 104 человека получили звание Героя Советского Союза. 16 человек стали полными кавалерами ордена Славы.
«Передвижная выставка раскрывает масштаб общей беды и акцентирует внимание на “малых” историях, личных трагедиях и победах непосредственных участников событий 1941−1945 годов», — рассказывает ведущий методист музея Елена Сушко.
Выставка продлится до 12 мая. 9 мая в 15 часов на ее площадке начнется образовательная программа для школьников.