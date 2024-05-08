В Приморье предотвращён ввоз 27 тонн сои из Китая из-за заболевания

В Приморье Россельхознадзор предотвратил поставку 27 тонн сои из Китая из-за выявления опасного заболевания в продукте, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Приморского межрегионального управления ведомства.
При осуществлении контроля за импортом зерновой продукции из Китая на Уссурийском фитосанитарном контрольном посту Россельхознадзора произведен отбор образцов от партий продовольственного зерна сои. Исследование проб было провдеено в Приморской межобластной ветеринарной лаборатории, подведомственной Россельхознадзору.
Анализ показал наличие пурпурного церкоспороза в образце материала. Это заболевание, по мнению экспертов, вредит качеству и урожайности сои, поражая ее на всех этапах роста и влияя на листья, стебли, бобы и семена.
Россельхознадзор принял решение о запрете ввоза подозрительной продукции, и партия будет возвращена обратно в Китай.
Напомним, в Приморье Россельхознадзор принял решение отменить ввоз партии зараженного картофеля из Китая. В продукции также был обнаружен карантинный объект.