Мэр Иркутска подвел итоги минувшего года и заглянул в год будущий

Он подчеркнул, что администрация города всегда ориентируется на интересы и запросы горожан и совместная работа всех органов власти нацелена на то, чтобы сделать Иркутск комфортнее и современнее — и по качеству благоустройства, и по качеству жизни. Цели, которые ставила и ставит администрация, не сиюминутные, это рассчитанные на долгую перспективу масштабные проекты, которые кардинально изменят облик и жизнь города.
«Я понимаю ответственность перед жителями, понимаю, сколько вопросов, которые накапливались годами, предстоит решить. Нам удается выполнить социальные обязательства, улучшить многие экономические показатели. Мы не допустили снижения уровня жизни иркутян, обеспечили высокую явку на выборы депутатов Законодательного Собрания, а затем и на президентские выборы: 80% выбрали Путина — наши жители неравнодушны к судьбе города, региона и страны. Они все видят и все понимают…».
Доходы и расходы: у города стало больше денег.
В 2023 году Иркутск получил больше денег, чем в предыдущем.
— В 2021 году я впервые представлял отчет. И когда говорил о бюджете, начинал со слов: по сравнению с прошлым годом мы увеличили доходную часть… Прошлый, 2023 год не стал исключением: прирост составил 8,2 млрд руб. Собственные доходы составили 16,3 млрд, и они выросли на 2,4 млрд, — озвучил цифры мэр.
Такой качественный подъем произошел в основном за счет роста поступления налогов. Налог на доходы физических лиц принес в городскую казну дополнительно 1,240 млн руб., а поступления по УСН — 880 млн руб. Я благодарен правительству региона, губернатору, которые приняли важное решение и увеличили единые нормативы по УСН — с 30 до 50%. С этого года мы ждем роста доходов по этой строке бюджета в сравнении с 2023 годом.
В 2022 году были внесены изменения в схему размещения рекламных конструкций. В этой сфере наводится порядок — и одновременно пополняется казна. Общая сумма от наружной рекламы составила 392 млн руб. Ранее от нее город получал порядка 20 миллионов, но их еще надо было получить через судебные процедуры.
Кроме того, было принято положение о порядке размещения стационарных торговых объектов. Был при поддержке губернатора принят закон, который позволяет работать в этом направлении абсолютно прозрачно. Как итог: увеличение дохода по этой статье. Средства направлены на решение социальных задач.
Безвозмездные поступления в городской бюджет составили почти 23 млрд руб. То есть на 5,8 млрд рублей больше по сравнению с 2022 годом. У города устойчивый рост средств по субсидиям из областного бюджета, в том числе за счет федерального софинансирования расходных обязательств города. Иркутск активно участвует в федеральных и региональных государственных программах, в том числе и по реализации национальных проектов.
В 2023 году город принимал участие сразу в семи национальных проектах: «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги», «Экология», «Образование», «Демография», «Культура», «Туризм и индустрия гостеприимства». Причем на реализацию программы в сфере туризма Иркутск получил федеральные средства впервые. Благодаря участию в нацпроекте в Иркутске проявилось множество интересных локаций и артобъектов, состоялся фестиваль «Иркутск — счастье чистой воды».
— На Урицкого состоялся Белый парад, финальный концерт в ледовом дворце «Айсберг» собрал несколько тысяч зрителей. Аналогов такому не было. Мы привлекли 55 тысяч туристов, которые приехали посмотреть город. На оперативном совещании в Правительстве РФ вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что проект вошел в число крупных событий в серии российского внутреннего туризма. Выделено было 200 млн за победу в конкурсе «Туристический код города» и 37 млн — в рамках нацпроекта. Мы обновили навигацию по маршруту «Зеленая линия», появились стереоскопы, демонстрирующие дореволюционные виды города. В нашей турслужбе теперь работают роботы-гиды. И самое заметное — это архитектурная подсветка на 16 зданиях на ул. Карла Маркса: более 2000 светильников, для каждого фасада делался особый проект, — напомнил мэр.
Мэр рассказал, что на средства, которые выделяются, город расселяет граждан из ветхого и аварийного жилого фонда, приводит в порядок городские пространства и дворы, ремонтирует дороги, строит школы, детсады, спортобъекты. Всего на реализацию этих направлений было направлено более 8 млрд рублей. Из них 6,4 — средства федерального и областного бюджетов, а также Фонда развития территорий.
— Губернатор в своем послании озвучил темы, касающиеся столицы Приангарья. Он дал конкретные поручения. Задачи более чем масштабные и принципиально важные. Есть уверенность, что содействие со стороны Федерации не уменьшится. Мы чувствуем поддержку со стороны регионального правительства и будем продолжать работу на благо горожан, — сказал мэр.
Расходы города в минувшем году составили 39,3 млрд. Большую часть направили на образование — 18 млрд (это 46% всех расходов). На втором месте — ЖКХ: 24%. Еще 10% (или 4 млрд руб.) влили в сферу дорожного хозяйства. Более 2 млрд — на поддержку и развитие транспорта. Объем капитальных вложений в структуре расходов составил более 7 млрд руб.
Тратим по плану: стратегия диктует.
Еще один значимый результат общей деятельности городских властей: была разработана и утверждена стратегия социально-экономического развития Иркутска.
— Это главный документ долгосрочного планирования. Он стал результатом планомерной системной работы с думой города, правительством Приангарья, институтами развития, командой разработчиков. В итоге мы получили выверенный, сбалансированный документ, в котором учтены реалии, — говорит мэр. И добавляет, что стратегия была комплексно переработана после начала СВО.
Иркутская стратегия, напомним, участвовала во Всероссийским конкурсе муниципальных стратегий, который проводился в рамках Форума стратегов в Санкт-Петербурге. Разработанный в Иркутске документ был признан лучшим на федеральном уровне.
— Во многом это произошло благодаря тому, что в его основе лежат запросы наших жителей. Как говорил депутат думы Александр Панько, который еще несколько лет назад очень последовательно и жестко выступал за принятие и разработку стратегии и возглавлял рабочую группу, нужно было сделать так, чтобы документ получился не только эффективным, но и понятным для каждого. Сегодня это работающий инструмент, — напоминает Руслан Болотов.
Один из глобальных городских вопросов, подпадающих под стратегию, — решение проблемы энергодефицита для Иркутска. В прошлом году город приступил к ее решению, запустив строительство теплового луча в предместье Рабочем.
— Тепловой луч — это крупнейший за полвека инфраструктурный проект, который воплощается в Иркутске. По масштабам он не уступает проектам изменения всего коммунального хозяйства 1960−1970 годов. Общая мощность подключаемой нагрузки — более 100 гигакалорий в час — даст возможность развивать территорию комплексно, возвести более 1 млн кв. м современного жилья, построить не менее 10 соцобъектов, — анонсирует результаты мэр.
Кстати, Иркутская область стала одним из первых регионов, где воспользовались возможностью получить средства на реализацию такого крупного инфраструктурного проекта. Объем федеральной поддержки превысил 9,8 млрд руб.
Кроме того, в прошлом году Иркутск получил субсидии на реализацию еще трех масштабных проектов. Это крупные реконструкции трубопроводов, работы на них уже начаты. Строительство позволит разгрузить центральную часть города и повысить качество коммунальных услуг. Город вышел на финишную прямую по подключению тепловых сетей в микрорайоне Зеленом: проложены новые сети, выполнено техническое перевооружение, в этом году планируется вывести из эксплуатации устаревшую котельную.
Еще по поручению президента мэрия ведет комплексную модернизацию очистных сооружений. Ожидается не только экономический, но и серьезный экологический эффект. По правому берегу общий объем инвестиций за весь период работ составил более 15 млрд руб. В прошлом году вышли на финишный этап реконструкции. По левому берегу закончено проектирование модернизации КОС. На левый берег приходится более 60% стоков Иркутска, и объект, построенный в 1960 году, конечно, нуждается в модернизации.
Градус напряжения: все дороги разом не отремонтируешь.
В отчете мэр раскрыл и те вопросы, которые еще предстоит решать. Есть вопросы, которые со временем превратились в болевые точки.
— На их решение мы направляем средства, но по некоторым градус напряжения обсуждения в обществе не снижается. Это в первую очередь дороги и транспорт. Наши депутаты прекрасно знают, какую объемную работу мы ведем в этом направлении. Ежегодно ремонтируем десятки километров дорог, однако с наступлением весны соцсети переполняются гневными сообщениями. Люди требуют привести в порядок весь город одномоментно, — говорит Руслан Болотов. И просит горожан быть реалистами: совершенно объективно в сегодняшних условиях разом все сделать невозможно. Иркутск может ремонтировать чуть более 20 км дорог в год.
— А на содержании в городе их более тысячи. Темп, конечно, нужно увеличивать. Совместно с правительством региона, с губернатором мы делаем все возможное, чтобы добиться дополнительного финансирования. В прошлом году именно за счет дополнительного ресурса и сложившейся экономии мы отремонтировали улицу Байкальскую на участке от остановки «Волжская» до Лисихи (по этой дороге было очень большое количество обращений). Все сделали в кратчайшие сроки, вышли на объект в июле, в августе завершили. Также привели в порядок дорогу в бывшем городке ИВАТУ — ее тоже не было в планах на 2023 года.
Ремонт дорог проводится в каждом округе и контролируется на каждом этапе — совместно со специалистами Стройнадзора и общественниками. В прошлом году по программе «Безопасные качественные дороги» отремонтировали 21 участок общей протяженностью более 23 км. Самым протяженным стал объект на ул. Полярной, где привели в порядок (с заменой основания) сразу более 5,5 км от ул. Воровского до проезда Морского. Еще на всем протяжении микрорайона Зеленого заменили покрытие проезжей части, смонтировали водоотводные лотки, современное освещение. При ремонте на ул. Терешковой переложили 650 м трамвайных путей. Впервые мы применили технологию по замене рельс на бесшумные.
Один из самых масштабных объектов — ул. Академическая, где участок более километра длиной расширили почти на 8 м, вынесли большое количество сетей, смонтировали ливневки, привели в порядок прилегающие отрезки улиц Мухиной, Безбокова, Захарова.
— Убежден, что когда городские трассы ремонтируются такими большими участками, это сразу меняет ощущение от всего района, — говорит мэр.
Благополучны два крупных проекта, завершение работ на которых иркутяне ждали больше всего, — это Верхняя набережная и реконструкция путепровода на ул. Джамбула. Из проблемных мэр называет путепровод на Батарейной.
— Контракт с подрядчиком расторгнут, так как он не выполнил своих обязательств; теперь работы ведет МУП «Служба эксплуатации мостов».
Для того чтобы контролировать работы и подрядчиков, город пошел на решительный шаг: создал казенное учреждение «Проектный офис дорожной деятельности города Иркутска».
— Потому что мы столкнулись со следующим: некоторые проектные организации у нас работали чуть ли не по ДубльГису, что, естественно, неприменимо. С такими проектами невозможно сделать качественный ремонт, который необходим нашему городу.
Транспорт: ехать быстро и комфортно.
Мэр Иркутска говорит, что власти хорошо понимают, почему иркутяне недовольны общественным транспортом. Сейчас в городе более тысячи единиц, которые в основном принадлежат частным компаниям.
— Да, среди них много добросовестных и порядочных предпринимателей. Но есть те, кто нарушает правила. Состояние подвижного состава некоторых маршрутов (например, автобуса № 80) является притчей во языцех. И это, естественно, вызывает огромную волну негатива у пассажиров. Таких перевозчиков в городе быть не должно. Будем заставлять их повышать качество услуг, в том числе и через конкуренцию, — пообещал мэр.
Много сил направлено на обновление городского муниципального транспорта. В прошлом году Иркутску одобрили покупку 80 новых автобусов большой вместимости. Завод-изготовитель уже собирал городу такие машины. И даже в конструкцию автобуса внесена часть изменений, о которых просили наши специалисты.
— Мы встречались с нашим коллективом «Иркутскавтотранса». Там есть люди, которые всю жизнь проработали на предприятии. Среди них — целая династия, семейство Донских. Мама, Нелли Николаевна, была диспетчером, эстафету приняла невестка, старший сын Александр Анатольевич водил автобус, сейчас трудится водителем-расстановщиком. А уже его сын, внук Нелли Николаевны, возит пассажиров. Когда шоферам вручали ключи от новых автобусов, на глазах у них были слезы — многие не верили, что такое вообще возможно. Такого масштабного обновления за всю историю не было ни разу: в общей сложности за два года парк получил 126 единиц новых автобусов. Но жители просят большего, — говорит мэр.
Поэтому следующий этап — модернизация горэлектротранса. На линию уже вышел троллейбус нового поколения «Адмирал»: проводятся всесторонние испытания на предмет того, какая техника лучше всего подходит для Иркутска. Закупили два новых трамвайных кузова. Один уже поставлен на колеса и курсирует на линии, хорошо себя показал. И цена в три раза ниже, чем при покупке нового трамвая, и сделана машина с учетом иркутских путей и местных требований. Но это, говорит мэр, лишь подготовительная работа к масштабному обновлению.
Новоселье: город строит жилье и благоустраивается.
Город — это дома. Важный показатель для Иркутска — ввод жилья.
— Все помнят, какие проблемы у нас возникли по седьмой подзоне, как это серьезно нас ужало в объемах ввода жилья. Но в прошлом году сделали 110% планового задания — 306 тысяч кв. м. Обратите внимание: несмотря на санкции, на тяжелую ситуацию в экономике, в этом направлении мы растем, наращиваем темп. Это говорит о том, что город живет, — говорит мэр.
Еще один важнейший нацпроект «Жилье и городская среда» позволяет избавляться от ветхих домов. В прошлом году расселили более 14 тысяч кв. м аварийного жилого фонда, новое жилье получили 312 семей — 872 человека.
— Мы с председателем думы заходили в новую квартиру к Ольге Кондратьевой, которая с дочкой и внучкой переехала из разваливающегося барака, где дважды падал потолок. Женщины сказали: «У нас новое жилье — и новые мечты». Мы благодарны президенту, который сказал, что нацпроект будет продолжен. Такой проект на самом деле уникален — мало где в мире переселяют граждан в новые помещения за счет бюджета. С 2019 по 2023 год новое жилье получили 1640 семей из Иркутска, — напоминает Руслан Болотов.
Благодаря проекту качественно меняется городская среда. Комплексно приведены в порядок восемь общественных пространств и 23 двора. Проведены большие работы на Русско-Амурском кладбище, создан новый парк «Патриот» в районе ул. Ширямова. На территории ИВАТУ на месте заброшенного пустыря появился Курсантский сквер, там же благоустроили аллею генерала Солтана Калицова, который был начальником ИВАТУ. Ее украшением стали муралы на домах. Конечно же, тут нельзя не упомянуть знаменательное событие — открытие Суворовского училища, первого в СФО, где, как надеется мэр, будет воспитываться элита Вооруженных сил России.
Еще один значимый объект для молодежи прошлого года — скейт-парк, самый крупный объект для занятий экстремальными видами спорта, который вошел в число лучших практик по мнению Минстроя РФ. Еще одну площадку для такого спорта обустроили в парке «Комсомольский», там же сделали аллею Авиаторов. Также в прошлом году обустраивали скверы в микрорайонах Топкинском, Приморском и в Пади Долгой: заброшенные когда-то пустыри стали точкой притяжения для сотен горожан. На всех обновленных пространствах с удовольствием гуляют люди.
— Появились еще два знаковых места. Во-первых, мемориал памяти земляков, авиаконструкторов Миля и Камова. Как ни парадоксально, многие никогда не ассоциировали эти фамилии с нашим городом. Во-вторых, сквер нашим героям-медикам, погибшим во время ковида, — дань уважения нашей новейшей истории. Во время пандемии мы потеряли 46 медработников, водителей скорой, ушли из жизни главврачи — Геннадий Гвак, Нина Долженицына, Игорь Ушаков. Еще в прошлом году мы привели в порядок территорию возле памятника Постоловскому, одному из руководителей советской власти в Сибири, и его боевым товарищам. Долгое время его имя не помнили. Но уважение к предкам — основа нашей сегодняшней государственной политики.
Воля народа: проекты общественности.
— Все преобразования проходят при непосредственном участии и одобрении наших жителей. Именно они решают, какая территория станет следующим украшением города. Когда жители вовлечены в процессы, то это гарантия, что будет сделано именно то, что нужно. На этих принципах основаны все программы, которые реализуются сегодня в городе, — напоминает мэр.
Одна их таких программ — «Народные инициативы». Жители предлагают свои идеи, потом идет голосование. В 2023 году было реализовано 20 проектов: это установка детских и спортплощадок во дворах, школах, детсадах, приведение в порядок кортов, артобъектов. Еще один инструмент реализации народных пожеланий — проект «Единой России» «Есть решение», в котором Иркутск впервые принимал участие. С помощью инициативного бюджетирования жители получили часть финансирования из региональной и муниципальной казны и воплотили 27 своих идей.
— Проекты разнообразны — от закупки оборудования для детсадов и школ до реализации социально значимых инициатив для конкретных групп людей. Многие иркутяне оценили реконструкцию скейт-парка на острове Юность, обновление игрового оборудования на острове Конном, игровую площадку на Конева, фестиваль яхт «Алые паруса» на Иркутском водохранилище. Но при этом есть такие проекты, которые, казалось бы, рассчитаны на небольшую группу людей — но мелочей в жизни города не бывает, все важно.
Например, в Иркутске есть особенный садик, где занимаются дети с ограниченными возможностями здоровья. В прошлом году детский сад № 18 стал победителем Всероссийского конкурса на лучший инклюзивный детский сад. По результатам проекта «Народные инициативы» появилась площадка для прогулок детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, — рассказывает мэр.
Он благодарит территориальное общественное самоуправление, которое активно включается во все программы и помогает выстраивать добрососедские отношения. Движению ТОС уже 17 лет, в городе зарегистрировано 79 таких объединений, в деятельность которых вовлечено более 108 тысяч человек — это почти каждый шестой иркутянин.
Еще один источник финансирования пожеланий жителей — средства «депутатского фонда». В прошлом году сумма на каждый округ была увеличена до 11 млн руб., а в этом — до 15 млн.
— В основном люди хотят одного и того же — благоустройство, дворы, общественное пространство, на втором месте — площадки для детей, на третьем — ремонт детских соцучреждений. Консолидированная работа с депутатским корпусом приносит плоды. Подчеркиваю, что поддерживал и буду поддерживать тех депутатов, которые вместе с администрацией и правительством региона намерены строить и развивать Иркутск, тех, кто будет выстраивать долгосрочные планы на десятки лет вперед и способствовать их выполнению.
Умное и здоровое юное поколение.
— По моему глубокому убеждению, город должен развиваться комплексно, такой опыт был в советское время: под застройку выделялись сразу большие площадки, и предполагалось, что жилье должно строиться одновременно с соцобъектами. Нужно создавать инфраструктуру в каждом районе города, чтобы в шаговой доступности у горожан были объекты культуры, спорта, образования и медицины, — озвучивает мэр политику города.
В прошлом году построили и ввели в эксплуатацию детский сад «Мамонтенок» на 220 мест в Ново-Ленино, учебный блок школы № 57 на 500 мест. По уровню оборудования эти объекты не уступают столичным. В каждом детсаду и школе есть какая-то особенность: отдельные кабинеты для занятия музыкой, хореографией, изобразительным искусством, робототехникой. Такое, по словам мэра, уже стало «хорошим иркутским стандартом».
Но, как справедливо замечает Руслан Болотов, без педагогов любая современная система — просто стены.
— Наша система образования одна из сильнейших в стране. И у нас с депутатским корпусом сложилась традиция: за победу в городском конкурсе лучшие преподаватели получают квартиры. В прошлом году квартира досталась учителю русского языка и литературы гимназии № 2 Денису Исакову. Теперь у его семьи есть квартира с видом на набережную. А в прошлом году мы впервые вручили сертификат на покупку автомобиля воспитателю детского сада № 179 Ольге Шариповой.
Заботится город и о здоровье молодого поколения. Только в прошлом году в Иркутске появилось 14 обновленных спортивных площадок, сделали два скейт-парка. Заработал первый муниципальный тренировочный каток с искусственным льдом «Иркутск», где сегодня на постоянной основе занимаются более 630 ребятишек. Дошколята в Иркутске активно занимаются еще и футболом: в 25 детсадах работает центр развития «Академия чемпионов», среди детсадовцев проводятся настоящие, серьезные соревнования. После капремонта открыли спорткомплекс «Высота» в Ленинском районе.
— Мы ведем большую работу по проектированию. К сожалению, в Иркутске трудно оформляются земельные участки, трудно освобождаются от самостроев, в среднем период может достигать двух лет. Сегодня мы провели большую работу по проектированию — шесть детсадов, четыре школы, шесть спортобъектов, подготовлена документация. Продолжается строительство школ № 53, 75. По школе № 75 был расторгнут контракт, мы прошли все судебные инстанции, вскрыли банковскую гарантию, прошли судебное решение, которое внесло организацию в список недобросовестных.
Наши на СВО: Иркутск заботится о бойцах и их семьях.
— Наш Иркутск, город трудовой доблести, всегда будет трудовым тылом страны. Мы многое делаем для приближения победы. С первых дней СВО иркутяне начали собирать необходимую помощь для наших ребят, волонтеры, общественники, ТОСы, ветераны, трудовые коллективы, коммерческие организации — никто не остался в стороне: шьют одежду, вяжут маскировочные сети, делают носилки, вяжут теплую одежду, делают многие вещи. Приходят ветераны и отдают последнее. В прошлом году «за ленту» было доставлено более 300 тонн груза, 44 автомобиля. Мы перебросили 27 единиц техники, отдавая ключи из рук в руки ребятам с передовой, — с гордостью заявляет Руслан Болотов.
Не оставляет Иркутск без внимания семьи бойцов: оказывает социальную, правовую, бытовую поддержку. Дети участников СВО получают горячее питание в школах, бесплатно ходят в детсады, пользуются городским транспортом, бесплатно посещают кружки и секции. Медучреждения для детей и жен проводят бесплатные обследования. Обеспечиваются дровами те, кто проживает в частном секторе. Также принято решение, что семьям будут компенсировать стоимость проездных на общественный транспорт.
Каждый житель области должен видеть, что власть избирается и работает для народа. Поэтому проблематика, которая идет от простых людей, от запроса общества, в нынешнем времени и должна формировать рабочую повестку тех, кто служит народу. Они должны ставить интересы граждан превыше своих и оправдывать доверие. Не подвести горожан — такова задача власти, считает мэр, ставя это задачей на будущее.