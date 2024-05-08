Мэр Иркутска подвел итоги минувшего года и заглянул в год будущий

— А на содержании в городе их более тысячи. Темп, конечно, нужно увеличивать. Совместно с правительством региона, с губернатором мы делаем все возможное, чтобы добиться дополнительного финансирования. В прошлом году именно за счет дополнительного ресурса и сложившейся экономии мы отремонтировали улицу Байкальскую на участке от остановки «Волжская» до Лисихи (по этой дороге было очень большое количество обращений). Все сделали в кратчайшие сроки, вышли на объект в июле, в августе завершили. Также привели в порядок дорогу в бывшем городке ИВАТУ — ее тоже не было в планах на 2023 года.