В зоопарке «Лимпопо» рассказали, как животные переносят майские холода

Животные в зоопарке «Лимпопо» в Нижнем Новгороде без проблем переносят резкое похолодание в мае, сообщили представители зоопарка.
Теплолюбивых зверей пока что поместили в отапливаемые вольеры, в которых на протяжении суток поддерживается необходимая температура. Наблюдать за животными нижегородцы могут: их помещения оборудованы панорамными стеклами.
Многие из пушистых постояльцев зоопарка легко переносят подобные «температурные качели»: в дикой природе резкие холода в мае являются нормой, поэтому животные к ним привыкли.
«На настроении и самочувствии наших обитателей погодные сюрпризы не сказались», — подчеркнули в зоопарке.
Напомним, что после теплого апреля и начала цветения в Нижний Новгород пришло похолодание с осадками. А вечером 7 мая город и вовсе завалило снегом. Минусовая температура продержалась всю ночь. В целом непогода сохранится до конца майских праздников.