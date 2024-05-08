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В зоопарке «Лимпопо» рассказали, как животные переносят майские холода

Теплолюбивых зверей пока что поместили в отапливаемые вольеры.

Источник: зоопарк "Лимпопо"

Животные в зоопарке «Лимпопо» в Нижнем Новгороде без проблем переносят резкое похолодание в мае, сообщили представители зоопарка.

Теплолюбивых зверей пока что поместили в отапливаемые вольеры, в которых на протяжении суток поддерживается необходимая температура. Наблюдать за животными нижегородцы могут: их помещения оборудованы панорамными стеклами.

Многие из пушистых постояльцев зоопарка легко переносят подобные «температурные качели»: в дикой природе резкие холода в мае являются нормой, поэтому животные к ним привыкли.

«На настроении и самочувствии наших обитателей погодные сюрпризы не сказались», — подчеркнули в зоопарке.

Напомним, что после теплого апреля и начала цветения в Нижний Новгород пришло похолодание с осадками. А вечером 7 мая город и вовсе завалило снегом. Минусовая температура продержалась всю ночь. В целом непогода сохранится до конца майских праздников.

флора и фауна