7 мая ушел из жизни известный нижегородский хоккеист Алексей Крылов. Об этом говорится в группе «Нижегородской областной федерации хоккея» ВКонтакте.
Спортсмен скоропостижно скончался на 42-м году жизни. Уроженца Ардатова в Нижегородской области знали как выпускника СДЮШОР «Торпедо». Алексей Крылов играл в командах «Рубин» (Ардатов), «Мотор» (Заволжье) и «Металлург».
В комментариях нижегородцы выражают соболезнования родным и близким и пишут, что Алексей был отличным человеком, другом и отцом. А еще — одним из лучших хоккеистов в истории ардатовского хоккея. На него равнялись молодые поколения, а поклонники хоккея приходили болеть за него.