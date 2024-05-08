Ушел из жизни известный нижегородский хоккеист Алексей Крылов

В комментариях нижегородцы выражают соболезнования родным и близким и пишут, что Алексей был отличным человеком, другом и отцом. А еще — одним из лучших хоккеистов в истории ардатовского хоккея. На него равнялись молодые поколения, а поклонники хоккея приходили болеть за него.