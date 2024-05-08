Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ушел из жизни известный нижегородский хоккеист Алексей Крылов

Нижегородцы выражают соболезнования родным и близким спортсмена.

Источник: соцсети

7 мая ушел из жизни известный нижегородский хоккеист Алексей Крылов. Об этом говорится в группе «Нижегородской областной федерации хоккея» ВКонтакте.

Спортсмен скоропостижно скончался на 42-м году жизни. Уроженца Ардатова в Нижегородской области знали как выпускника СДЮШОР «Торпедо». Алексей Крылов играл в командах «Рубин» (Ардатов), «Мотор» (Заволжье) и «Металлург».

В комментариях нижегородцы выражают соболезнования родным и близким и пишут, что Алексей был отличным человеком, другом и отцом. А еще — одним из лучших хоккеистов в истории ардатовского хоккея. На него равнялись молодые поколения, а поклонники хоккея приходили болеть за него.