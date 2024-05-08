В донском перинатальном центре 37-летняя женщина родила 10-го ребенка

При этом двойняшек у мамы нет. Разница между старшим и младшим ребенком 17 лет. Накануне врачи помогли 37-летней Виктории самостоятельно родить десятого ребенка — мальчика Вениамина.
«Для любого акушера в силу профессии это большая радость, когда в семьях рождаются желанные, здоровые дети… Нам позвонили коллеги из области, и наш центр забрал по линии санитарной авиации пациентку. Мы рады, что смогли помочь стать родителями этой многодетной семье и всё прошло благополучно, несмотря на риски», — рассказал главный врач ПЦРО Максим Уманский.
На выписке брата и маму встречали дети с песнями и музыкой.