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В донском перинатальном центре 37-летняя женщина родила 10-го ребенка

Ростовская область, 8 мая 2024. DON24.RU. В перинатальном центре Ростовской области женщина родила 10-го ребенка. Об этом рассказали в пресс-службе медучреждения. Семья Даценко проживает в городе Шахты — у них восемь мальчиков и две девочки.

Источник: Don24.ru

При этом двойняшек у мамы нет. Разница между старшим и младшим ребенком 17 лет. Накануне врачи помогли 37-летней Виктории самостоятельно родить десятого ребенка — мальчика Вениамина.

«Для любого акушера в силу профессии это большая радость, когда в семьях рождаются желанные, здоровые дети… Нам позвонили коллеги из области, и наш центр забрал по линии санитарной авиации пациентку. Мы рады, что смогли помочь стать родителями этой многодетной семье и всё прошло благополучно, несмотря на риски», — рассказал главный врач ПЦРО Максим Уманский.

На выписке брата и маму встречали дети с песнями и музыкой.