Рок над Преголей: в Калининграде проведут трибьют-фестиваль под открытым небом

В калининградском речном клубе «Пирс» (ул. Ялтинская, 66) в субботу, 1 июня, состоится трибьют-фестиваль Rock Im Pirs. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.
Встречать лето гостей приглашают на берегу Новой Преголи. Талантливые калининградские кавер-коллективы Yalta Band и Koenig Tribute Band сыграют полноценные программы, состоящие из хитов легендарных музыкантов: Linkin Park, Green Day, Limp Bizkit, Thirty Seconds To Mars, «Ленинград» и «Ляпис Трубецкой».
Старт фестиваля в 16:00. Билеты без наценки покупайте на «Клопс Афише».