Уфа отметит День Победы парадом

Поближе с военной техникой все желающие смогут ознакомиться на выставке, открывшейся сегодня перед Русдрамтеатром и на площади Ленина. Всего здесь представлено около 50 раритетов из частных коллекций. Это история Великой Победы в моторах: танки, в том числе легендарный Т-34, мотоциклы с пулеметами, пушки, боевые машины, среди которых — санитарный автомобиль и скорая помощь, ряд экспонатов ГАЗ, включая «Победу» кабриолет и другие. Здесь же будет работать полевая кухня.