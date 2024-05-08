Уфа отметит День Победы парадом

1500 человек личного состава, в том числе ветераны боевых действий и военной службы, курсанты и кадеты учебных заведений, промаршируют под звуки сводного духового оркестра, сформированного из восьми ведомственных оркестров.
Завершит парад прохождение механизированной колонны, состоящей из семи единиц военной техники времен Великой Отечественной войны Музея Вадима Задорожного и девяти единиц современной военной и служебной техники Уфимского территориального гарнизона. Параллельно над городом пролетят вертолеты и самолеты малой авиации с аэродрома Первушино.
Поближе с военной техникой все желающие смогут ознакомиться на выставке, открывшейся сегодня перед Русдрамтеатром и на площади Ленина. Всего здесь представлено около 50 раритетов из частных коллекций. Это история Великой Победы в моторах: танки, в том числе легендарный Т-34, мотоциклы с пулеметами, пушки, боевые машины, среди которых — санитарный автомобиль и скорая помощь, ряд экспонатов ГАЗ, включая «Победу» кабриолет и другие. Здесь же будет работать полевая кухня.
Кстати, отведать солдатской каши в День Победы уфимцы смогут также в парках Первомайском, Демском, «Кашкадан» и Саду Аксакова, где состоятся праздничные концерты, спортивные игры, будут организованы тематические площадки, различные акции и мастер-классы. Например, в Демском парке пройдут танцевальный мастер-класс «Победный вальс» и военизированная эстафета «Кубок победы», в Саду Аксакова — мастер-классы «Солдат Победы» и «Голубь мира», в парке Первомайском — акция «Георгиевская ленточка».
Уфимцев ждут не только на открытых площадках. Так, 8 и 9 мая Башкирский театр оперы и балета приглашает на премьеру оперы «Рубеж» Александра Чайковского. Для льготников вход бесплатный. В их числе — ветераны Великой Отечественной войны, дети войны, ветераны боевых действий на территории СССР, РФ или на территории других государств, ветераны военной службы, военнослужащие срочной службы, участники СВО и члены их семей, инвалиды и пенсионеры.
В Национальной библиотеке имени Ахмет-Заки Валиди Башкортостана проходит выставка «В книжной памяти мгновения войны», подготовленная к 100-летию со дня рождения писателей и поэтов — участников Великой Отечественной войны. На ней представлены такие книги, как «Иван», «В августе сорок четвертого», «Первая любовь» В. О. Богомолова; «Так хочется жить», «Прокляты и убиты», «Где-то гремит война» В. П. Астафьева; «Горячий снег», «Тишина», «Искушение» Ю. В. Бондарева; «Светлокосый солдат», «Окопная звезда», «Стихи о войне» Ю. В. Друниной. Посетить выставку можно до конца мая.
В музеях Боевой Славы, 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, почты и истории Уфы проводится акция «Письмо из музея». Все желающие могут отправить своим родным и близким оригинальное поздравление с 9 Мая на тематическом бланке, стилизованном под письмо-треугольник военных лет.