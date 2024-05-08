В Иркутской области снижается уровень бедности

В прошлом году глава региона поручил достичь показателя в 14,5%. Однако, по данным Росстата, доля населения Иркутской области, чьи доходы ниже уровня бедности в 2023 году снизилась до 13,2%, то есть план удалось перевыполнить. Для достижения этих целей создана и действует региональная программа. В ее рамках в прошлом году было проведено 31 мероприятие. В дополнение к ним были и дополнительные, касавшиеся соцзащиты граждан в трудной жизненной ситуации, поддержки малого и среднего бизнеса, самозанятых, снижения безработицы, повышению зарплат бюджетников и многие другие. В том числе и по стабилизации цен на некоторые социально значимые продукты.