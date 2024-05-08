В Иркутской области снижается уровень бедности

В Иркутской области ведется работа по снижению доли населения с доходами ниже границы бедности. Соответствующее поручение давал губернатор региона Игорь Кобзев в своем ежегодном Послании к Заксобранию. По словам министра труда и занятости Приангарья Кирилла Клокова, в 2023 году по сравнению с предыдущим годом из трудной жизненной ситуации вышли 19,2 тысячи человек.
В прошлом году глава региона поручил достичь показателя в 14,5%. Однако, по данным Росстата, доля населения Иркутской области, чьи доходы ниже уровня бедности в 2023 году снизилась до 13,2%, то есть план удалось перевыполнить. Для достижения этих целей создана и действует региональная программа. В ее рамках в прошлом году было проведено 31 мероприятие. В дополнение к ним были и дополнительные, касавшиеся соцзащиты граждан в трудной жизненной ситуации, поддержки малого и среднего бизнеса, самозанятых, снижения безработицы, повышению зарплат бюджетников и многие другие. В том числе и по стабилизации цен на некоторые социально значимые продукты.
По информации профильного министра, среднедушевые денежные доходы населения Иркутской области выросли за 2023 год на 13,2%, а среднемесячная заработная плата работников организаций — на 13%. Наш регион по второму показателю занимает 15-е место в стране и второе — в СФО.
Работа в данном направлении будет продолжена. Такие задачи поставил глава региона в очередном Послании, озвученном 18 апреля этого года. Аналогичные направления в государственной политике содержатся и в Указе о национальных целых развития РФ до 2030 года и на перспективу до 2036 года, подписанном Президентом страны.