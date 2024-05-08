Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске состоялся «Парад у дома ветерана»

Росгвардейцы поздравили участников войны с наступающим праздником, прошли торжественным маршем и исполнили песни Победы.

Источник: Управление Росгвардии по Хабаровскому краю

Военнослужащие и сотрудники поздравили ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла с наступающим праздником 79-летия со Дня Победы. Под окнами домов, в которых проживают участники войны, парадным расчетом прошли военнослужащие, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ВО ВНГ РФ.

В Хабаровске акция стартовала во дворе подполковника запаса Камиля Шайхулловича Гизатуллина и продолжилась по месту жительства тружениц тыла Марии Макровны Редькиной и Марии Ивановны Скибиной. Росгвардейцы поздравили их с наступающим праздником, прошли торжественным маршем под звучание военного оркестра и исполнили песни Победы. Концертную программу специально для этой акции подготовили артисты ансамбля песни и пляски «Амур» Восточного округа Росгвардии.

Во дворе, где собрались жильцы дома и случайные прохожие, была озвучена биография героев войны и их трудовой путь. От имени командования Росгвардии с наступающим праздником Великой Победы ветеранов поздравил заместитель командующего округом генерал-майор Михаил Романов.

Слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов от начальника Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Хабаровскому краю полковника полиции Александра Масюка, помощника командующего округом по работе с ветеранами полковника запаса Вадима Голубева и председателя ветеранской организации вневедомственной охраны края полковника милиции в отставке Ольги Тищенко.

В этот день росгвардейцы не оставили без внимания тех, кто внёс неоценимый вклад в Победу над фашизмом. Сами ветераны остались довольны таким поздравлением и выразили благодарность за подарки, яркие эмоции и тёплые слова.