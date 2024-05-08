В Хабаровске состоялся «Парад у дома ветерана»

Военнослужащие и сотрудники поздравили ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла с наступающим праздником 79-летия со Дня Победы. Под окнами домов, в которых проживают участники войны, парадным расчетом прошли военнослужащие, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ВО ВНГ РФ.
В Хабаровске акция стартовала во дворе подполковника запаса Камиля Шайхулловича Гизатуллина и продолжилась по месту жительства тружениц тыла Марии Макровны Редькиной и Марии Ивановны Скибиной. Росгвардейцы поздравили их с наступающим праздником, прошли торжественным маршем под звучание военного оркестра и исполнили песни Победы. Концертную программу специально для этой акции подготовили артисты ансамбля песни и пляски «Амур» Восточного округа Росгвардии.
Слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов от начальника Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Хабаровскому краю полковника полиции Александра Масюка, помощника командующего округом по работе с ветеранами полковника запаса Вадима Голубева и председателя ветеранской организации вневедомственной охраны края полковника милиции в отставке Ольги Тищенко.
В этот день росгвардейцы не оставили без внимания тех, кто внёс неоценимый вклад в Победу над фашизмом. Сами ветераны остались довольны таким поздравлением и выразили благодарность за подарки, яркие эмоции и тёплые слова.