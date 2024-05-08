День Победы в Хабаровске выдастся ветреным, но тёплым

В первое воскресенье после Пасхи, а значит 12 мая, верующие отмечали Красную горку. В первой половине дня поминали усопших, а ближе к вечеру собирались всей деревней, чтобы поучаствовать в народных гуляниях. Приходили все, но в первую очередь — юноши и девушки, для них этот праздник был чем-то вроде смотрин. Считалось, что женихи и невесты, которые приглянулись друг другу в этот день обязательно поженятся и создадут хорошие семьи. Почему день называется Красной горкой? Народ обычно собирался на возвышенности, где проходило большинство гуляний — поэтому и горка. А «красная» значит «красивая» — из-за нарядных празднующих, которые в этот день надевали свои лучшие платья.