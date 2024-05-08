День Победы в Хабаровске выдастся ветреным, но тёплым

Праздничные и выходные дни, тем более такие большие, ждешь в надежде, что они будут теплыми, солнечными, а потому все планы хорошего отдыха обязательно сбудутся. Впрочем, так случается не всегда. Вот и в предстоящие дни с 9 по 12 мая погода будет неустойчивой: синоптики обещают нам дожди, а они никак не вписываются в наши намерения отправиться на природу или от души покопаться в грядках.
— В предстоящие сутки через край будет двигаться циклон, он уходит на север, — рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» ведущий сотрудник отдела долгосрочных прогнозов хабаровского Гидрометцентра Никита Перерва. — В южных и центральных районах будут смещаться фронтальные разделы, там местами пройдут кратковременные дожди. На севере выпадут осадки преимущественно в виде мокрого снега, местами они будут сильными. В пятницу, 10 мая, погода улучшится, а 11 и 12 мая — вновь ухудшится со смещением очередного циклона, на юге и в центральных районах пройдут дожди, местами сильные. Ожидается юго-западный ветер с переходом на восточный 7−12 метров в секунду, 9 мая — местами порывы до 15−20 метров в секунду. Ночные температуры будут колебаться от +3 до +10 градусов.
10 мая осадков не ожидается. А вот 11 мая в краевом центре — дождь, местами он пройдёт еще и в воскресенье. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, 10 мая днем +18 градусов, 11 и 12 мая из-за облачности и осадков не теплее +13…+15 градусов. А вот на следующей неделе синоптики обещают нам, наконец, потепление, температура воздуха начнет существенно повышаться, ночной фон будет +5…+12 градусов, дневной +18…+23 градуса. В отдельные дни пройдут небольшие дожди.
В первое воскресенье после Пасхи, а значит 12 мая, верующие отмечали Красную горку. В первой половине дня поминали усопших, а ближе к вечеру собирались всей деревней, чтобы поучаствовать в народных гуляниях. Приходили все, но в первую очередь — юноши и девушки, для них этот праздник был чем-то вроде смотрин. Считалось, что женихи и невесты, которые приглянулись друг другу в этот день обязательно поженятся и создадут хорошие семьи. Почему день называется Красной горкой? Народ обычно собирался на возвышенности, где проходило большинство гуляний — поэтому и горка. А «красная» значит «красивая» — из-за нарядных празднующих, которые в этот день надевали свои лучшие платья.