В городском транспорте покажут прямую трансляцию парада Победы

«Мы поздравим с 79-летней годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. В центре внимания будет роль столицы и московского транспорта в защите нашей Родины. Более чем на 34 тысячах медиаэкранов покажем в прямом эфире парад Победы на Красной площади, чтобы горожане, которые в это время будут в пути, смогли его увидеть», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.