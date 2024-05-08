Как провести День Победы в Ростове-на-Дону

Так, в Покровском сквере муниципальный джазовый оркестр Кима Назаретова даст концерт «Песни военных лет». По улице Большой Садовой будет ездить «полуторка», в кузове которой выступит «фронтовая бригада» артистов. По той же улице от ее пересечения с Ворошиловским проспектом до Театральной площади можно будет пройти пешеходным экскурсионным маршрутом «Дорогами Победы». В городских парках организуют выступления музыкантов, а в парке Горького будет еще и выставка ретроавтомобилей.