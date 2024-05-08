Как провести День Победы в Ростове-на-Дону

Так, в Покровском сквере муниципальный джазовый оркестр Кима Назаретова даст концерт «Песни военных лет». По улице Большой Садовой будет ездить «полуторка», в кузове которой выступит «фронтовая бригада» артистов. По той же улице от ее пересечения с Ворошиловским проспектом до Театральной площади можно будет пройти пешеходным экскурсионным маршрутом «Дорогами Победы». В городских парках организуют выступления музыкантов, а в парке Горького будет еще и выставка ретроавтомобилей.
Раздавать георгиевские ленты волонтеры будут с полудня в наиболее людных местах города. Учреждения культуры примут участие в акции «Окна Победы», разместив ленты на окнах.
По информации пресс-службы мэрии, трамваи, ходящие по маршрутам №№ 1 и 10, c 13:00 до 17:00 станут лекториями. Горожанам расскажут исторические факты о Ростове-на-Дону в годы Великой Отечественной войны. А на открытой платформе трамвая выступит ансамбль «Успех».
Без шлягеров 40-х в праздник не останется никто. На площадке перед Ростовской государственной филармонией пройдет акция «Победа — одна на всех!». А в Музыкальном театре состоится концерт «Песни военных лет».
На территории музейного комплекса «Самбекские высоты» будет концертная программа «Самбекская весна», в информационно-выставочном центре запланирована трансляция фильмов о войне.
Как сообщает пресс-служба губернатора, многие мероприятия в целях безопасности проведут в онлайн-формате на сайтах учреждений. Военный парад организуют на Театральной площади, но без зрителей. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте правительства региона, на его каналах на YouTube и Rutube, в соцсетях и по телевидению.