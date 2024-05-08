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В Хабаровске откроется современный общедоступный спортзал на Арене «Ерофей»

Бесплатные тренировки и соревнования станут доступны жителям Хабаровска в новом спортзале.

Источник: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске, на территории Арены «Ерофей», будет открыт новый общедоступный спортзал, сообщает пресс-служба правительства края.

Данный проект станет первым объектом в регионе, построенный с помощью модульных конструкций, в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» из национального проекта «Демография».

«Общая стоимость строительства составит 97,5 миллиона рублей, из которых 78 миллионов будет выделено из федерального бюджета, а 19,5 миллиона — из краевого», сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

Спортзал будет доступен для использования круглогодично. В нем можно будет заниматься мини-футболом, баскетболом, волейболом, гандболом, общей физической подготовкой, а также проводить городские и районные соревнования, физкультурно-оздоровительные мероприятия. Для жителей будут организованы бесплатные тренировки.

Также в рамках проекта будут построены раздевалки, тренерские, судейские и медицинские кабинеты. На данный момент производится монтаж оборудования на парковке Арены «Ерофей».

Работы по строительству планируется завершить в ноябре.

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