В Хабаровске откроется современный общедоступный спортзал на Арене «Ерофей»

Данный проект станет первым объектом в регионе, построенный с помощью модульных конструкций, в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» из национального проекта «Демография».

«Общая стоимость строительства составит 97,5 миллиона рублей, из которых 78 миллионов будет выделено из федерального бюджета, а 19,5 миллиона — из краевого», сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

Спортзал будет доступен для использования круглогодично. В нем можно будет заниматься мини-футболом, баскетболом, волейболом, гандболом, общей физической подготовкой, а также проводить городские и районные соревнования, физкультурно-оздоровительные мероприятия. Для жителей будут организованы бесплатные тренировки.