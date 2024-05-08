Общественники Приморья хотят посетить арестованного сержанта Блэка в СИЗО

Ранее «КП» писала, что штаб-сержанту предъявили обвинение в тайном хищении 200 тысяч рублей — это оценили как значительный ущерб. Заявление в МВД подала девушка из Владивостока, с которой у Блэка были отношения (они познакомились в Южной Корее, но неизвестно, чем там занималась пострадавшая). Он, вероятно, избил ее, попытался задушить, а затем скрылся.