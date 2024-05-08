Общественники Приморья хотят посетить арестованного сержанта Блэка в СИЗО

Члены Общественный наблюдательной комиссии (ОНК) 13 мая хотят посетить СИЗО Владивостока с целью проведать арестованного штаб-сержанта США Гордона Блэка. Представители организации проверят условия содержания американца, обвиненного в краже денег, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Об этом рассказал председатель ОНК Приморья Владимир Найдин. Он пояснил, что посещение арестованных запрещено на праздниках, поэтому визит нанесут в начале рабочей недели. Он добавил, что комиссия старается проверять всех, кто содержится в СИЗО, а в данном случае это необходимо из-за международного интереса к личности Блэка.
Ранее «КП» писала, что штаб-сержанту предъявили обвинение в тайном хищении 200 тысяч рублей — это оценили как значительный ущерб. Заявление в МВД подала девушка из Владивостока, с которой у Блэка были отношения (они познакомились в Южной Корее, но неизвестно, чем там занималась пострадавшая). Он, вероятно, избил ее, попытался задушить, а затем скрылся.
Напомним, 34-летний американский солдат будет в СИЗО Владивостока до 2 июля, это решил Первомайский районный суд. Апелляцию Блэк не подавал. Подробно описали детали романа в эксклюзивном материале «Комсомолки».