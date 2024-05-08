Отопительный сезон частично возобновили в районах Нижегородской области

Отопительный сезон частично возобновили в Нижегородской области. Вернули тепло жителям Павловского, Кстовского, Лысковского и Сергачского районов, а также Дзержинска. Об этом представители администрации районов сообщают в социальных сетях.
Так, в Павловском районе из-за резкого похолодание подача тепла возобновилась с учетом технических возможностей. То есть тепло включили в тех домах, отопительные системы которых еще не встали на ремонт и подготовку к следующему сезону.
В Кстовском районе отопление вернули в детские сады, школы, другие социальные объекты, а также в многоквартирные жилые дома. В Лысковском районе подачу тепла в дома, образовательные и иные учреждения района возобновили 6 мая.
В Сергачском районе отопительный сезон возобновили еще 3 мая. Продлится он по 13 мая включительно. Также с 3 мая отопление вернули в детские сады, школы и больницы Дзержинска.
— Выводы, безусловно, из сложившейся ситуации сделаем. В Дзержинске уже четвертый год идут масштабные ремонты тепловых сетей и котельных, уже можно снижать объемы ремонтов, время на них. Поэтому в следующем году будет проще с энергетиками согласовать более позднее отключение тепла, — подчеркнул глава Дзержинска Иван Носков.
Напомним, отопление вернули в школы, детские сады, поликлиники и другие социальные учреждения, а также некоторые многоквартирные дома Нижнего Новгорода.