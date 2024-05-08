Отопительный сезон частично возобновили в районах Нижегородской области

— Выводы, безусловно, из сложившейся ситуации сделаем. В Дзержинске уже четвертый год идут масштабные ремонты тепловых сетей и котельных, уже можно снижать объемы ремонтов, время на них. Поэтому в следующем году будет проще с энергетиками согласовать более позднее отключение тепла, — подчеркнул глава Дзержинска Иван Носков.